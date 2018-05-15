Vakıflar’ın İlk İftar Yemeği Selimiye Meydanı\'nda

TÜRKİYE BAŞBAKAN YARDIMCISI RECEP AKDAĞ’IN DA KATILACAĞI İFTAR PROGRAMINA TÜM HALK DAVET EDİLDİ

Lefkoşa, 15 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ilk iftar yemeği yarın akşam Lefkoşa Selimiye Cami Meydanı’nda yapılacak.

Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, bu yılki ilk iftar yemeğine, Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da katılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ile çok sayıda davetlinin katılacağı programa, tüm halkın davetli olduğu duyuruldu.

(TUĞ/ÖK)