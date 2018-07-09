Vakıflar İyilik Evi’nin Dikiş-Nakış Kursu Öğrencileri İlk Kıyafetlerini Dikti!

Vakıflar İyilik Evi’nde bölgede yaşayan yetişkin kadınlara yönelik başlatılan dikiş-nakış kursu katılımcıları ilk kıyafetleri dikti.

İyilik Evi’nden yapılan açıklamaya göre, eğitime katılan kadınlar, kendileri için açılan kurslardan memnuniyetini dile getirirken, Vakıflar İyilik Evi’ni bölgeye kazandırdığı için Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne teşekkür etti.

Kurslar hakkında bilgi veren Bahire Korcan, 47 yıllık terzilik tecrübesini aktarmaktan dolayı memnun olduğunu belirtti. Korcan, 1 aylık süre içinde kalıp çıkartma, nişan geçme, birleştirme ve dikim öğrettiği öğrencilerinin gelecek derslerde biçki ve dikiş makinesi kullanımına geçeceklerini söyledi.

