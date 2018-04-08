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VAKIFLAR İDARESİ “İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ” BOĞAZ PİKNİK ALANI’NDA TEMİZLİK YAPTI

VAKIFLAR İDARESİ “İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ” BOĞAZ PİKNİK ALANI’NDA TEMİZLİK YAPTI

08 Nisan 2018 Pazar 15:41
VAKIFLAR İDARESİ “İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ” BOĞAZ PİKNİK ALANI’NDA TEMİZLİK YAPTI
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VAKIFLAR İDARESİ “İYİLİK GÖNÜLLÜLERİBOĞAZ PİKNİK ALANI’NDA TEMİZLİK YAPTI

 Hayırseverlik, dayanışma ve iyilik yapmanın toplumda yaygınlaşması  hedefiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde gönüllü gençlerin oluşturduğu “İyilik Gönüllüleri”, Boğaz Piknik Alanı’nda temizlik yaptı.

 

Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik sonrası açıklama yapan İyilik Gönüllüleri, doğayı korumanın, çevreyi temiz tutmanın da vakıf ruhu olduğunu belirterek, karşılık beklemeden insanlara ve doğaya iyilik yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de, İyilik Gönüllüsü gençlerin, atalarından aldığı mirası devam ettirmeleri ve bu tür anlamlı çalışmalar yapmalarının vakıf kültürünün gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

 

Benter, 447 yıldır iyilik için çalışan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, bir çok alanda olduğu gibi çevre alanında da bir çok vakıf kurduğunu ve kurulan vakıflara destek olduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim BenterKıbrıs Vakıflar İdaresi“İyilik GönüllüleriBoğaz Piknik Alanı
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