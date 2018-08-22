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Vakıflar İdaresi, İhtiyaçlı Ailelere Kurban Payı Ve Gıda Yardımında Bulundu

Lefkoşa, 22 Ağustos 18 (.): Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kurban Bayramı nedeniyle ihtiyaçlı ailelere kurban payı ve gıda yardımında bulundu.

Vakıflar İdaresi, İhtiyaçlı Ailelere Kurban Payı Ve Gıda Yardımında Bulundu

Lefkoşa, 22 Ağustos 18 (.): Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kurban Bayramı nedeniyle ihtiyaçlı ailelere kurban payı ve gıda yardımında bulundu.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:48
Vakıflar İdaresi, İhtiyaçlı Ailelere Kurban Payı Ve Gıda Yardımında Bulundu

 Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kurban Bayramı nedeniyle ihtiyaçlı ailelere kurban payı ve gıda yardımında bulundu.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, dün, bayram namazı çıkışında camilerde lokma ve lokum ikramı yaparak, halkın Kurban Bayramı’nı da kutladı.
Vakıflardan yapılan açıklamada, “Bayram dolayısıyla ülke genelindeki merkez camilerde bayram namazı sonrası yapılan lokma ve lokum ikramları ile vatandaşların bayramı tebrik edilirken, ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklar bu bayram da unutulmadı. Çocukları mutlu etmenin ve sevindirmenin de vakıf ruhu olduğu belirtilerek, çocuklara bayramlık sağlandı” denildi.

BENTER

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, bayram nedeniyle yaptığı açıklamada, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Benter, iyiliğin tüm insanlığa yayılması için bu önemli günlerin vesile olması temennisinde bulundu.

 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 18:11
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