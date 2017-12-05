Vakıflar'dan 3 çocuklu aileye yuva!

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, naylonla kaplı barakada yaşayan 3 çocuklu bir aileye prefabrik ev yaptırdı.

Toplumda dayanışmayı ve yardımlaşmayı, karşılık beklemeden iyilik yapmayı yayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Gazimağusa’da Antalyalılar Mahallesi’nde, naylonla kaplı barakada yaşam

mücadelesi veren bir aileye sıcak yuva sağladı.

Açık kalp ameliyatı olan, beyin kanaması geçiren ve yarı felçli durumda olup çalışamayan baba ile 4, 8 ve 14 yaşlarındaki üç çocuk ve annesi, Gazimağusa Kaymakamlığı’nın girişimi ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteği ile ev sahibi oldu. Kış bastırmadan, yaşadıkları naylon barakadan kurtulan aile, sağlıklı, güvenli ve sıcak yuvalarında yaşamaya başladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof Dr. İbrahim Benter, insanlığa hizmet yolunda faaliyetler yürüten Vakıflar’ın, 446 yıldır iyilik için çalıştığını, zor durumda ve yardıma muhtaç pek çok ailenin hayatına dokunduğunu belirtti.