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24 Nisan 2017 Pazartesi 08:13

Vakıflar Bankası’nın 34. Genel Kurulu Yapıldı

Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın 34. Genel Kurulu yapıldı.

Vakıflar Bankası'nın 34. Genel Kurulu Yapıldı
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Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın 34. Genel Kurulu yapıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre toplantıda, banka yönetim kurulunun raporu sunuldu ve 31 Aralık 2016 tarihli bilanço ile 2016 yılı kâr ve zarar cetveli oybirliğiyle onaylandı.

Bankanın 2016 yılsonu itibariyle; aktiflerinin 939 milyon Türk Lirası, kredilerinin 566 milyon Türk Lirası, mevduatlarının 798 milyon Türk Lirası ve özkaynaklarının 83 milyon Türk Lirası olarak gerçekleştiği bildirildi.

Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda; kuruluşunun 34. yılını yaşayan bankanın, 225 çalışanı, 14 müşteri hizmet noktası ve aktif büyüklüğü ile KKTC bankacılık sektörünün lider bankalarından olduğu kaydedildi.

Bankanın, güçlü ve güvenilir yapısını sürdürme vizyonu doğrultusunda, başta küçük esnaf ve küçük-orta boy işletmeler olmak üzere, bireylere, emeklilere, ticari işletmelere ve diğer tüm sektörlere ihtiyaçlarına uygun ve çeşitli kredi seçenekleri sunulduğu, binlerce girişimcinin desteklendiği ve halktan sağlanan kaynakların yine halka aktarılmasına özen gösterildiği ifade edildi.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile, kurumsal ve teknolojik altyapının daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü, internet bankacılığının, otomatik fatura ödeme sisteminin, kredi kartı, ATM, POS gibi bankacılık hizmetlerinin müşterilere sunulduğu belirtildi.

Müşterilere daha kaliteli hizmet sunulabilmesi için, sürekli ve planlı eğitim çalışmalarının desteklendiği ve çalışanların daha donanımlı olmasının sağlandığı ifade edildi.

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