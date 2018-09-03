Vakıflar Bankasından Faiz İndirimi...!

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ yaptığı açıklamaya göre Pazartesi gününden itibaren vade yapılandırmaları ve devamında akdi faiz oranları üzerinden vade sonuna kadar % 1,5 faiz indirimi yapacaklarını söyledi. Bankada canlı döviz borcu olan tüm müşterilerine pazartesi gününden itibaren cari yılsonuna (31 Aralık 2018) kadar yapılan başvuruları değerlendireceklerini ifade eden Erçağ, vade yapılandırmaları ve devamında akdi faiz oranları üzerinden vade sonuna kadar % 1,5 faiz indirimi yapacaklarını açıkladı. Erçağ açıklamasında “Buradaki uygulamamız ‘taban % 8 faiz oranı’ baz alınarak uygulamaya konulacak olup yapılacak yapılandırmalardan da herhangi bir masraf talep edilmeyecektir. Bankamızın almış olduğu bu kararın ülkemiz finans sektörüne öncü ve örnek olmasını temenni ederim” dedi. Erçağ, kamuya mal olmuş banka olmaları ve kar etmek gibi bir temel ilke politikaları bulunmaması nedeniyle, ekonomik krizin yaşandığı bugünlerde üzerlerine düşeni yapmak adına bu uygulamayı başlattıklarını kaydeden Erçağ alınan kararın hayırlı olmasını diledi.