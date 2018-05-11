Vakıflar Bankası eski yönetim kurulu başkanı vefat etti

Kıbrıs Manşet Özel Haber
Vakiflar Bankası Yönetim Kurulu eski Başkanı Naci Öznergis geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. CTP içerisinde uzun yıllar hizmet veren Naci Öznergis'in vefatı ailesi ve CTP camiasında derin üzüntüye sebep oldu.
Vakiflar Bankası Yönetim Kurulu eski Başkanı Naci Öznergis geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Vakiflar Bankası Yönetim Kurulu eski Başkanı Naci Öznergis geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. CTP içerisinde uzun yıllar hizmet veren Naci Öznergis'in vefatı ailesi ve CTP camiasında derin üzüntüye sebep oldu.