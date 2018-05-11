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Vakıflar Bankası eski yönetim kurulu başkanı vefat etti

Vakiflar Bankası Yönetim Kurulu eski Başkanı Naci Öznergis geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Vakıflar Bankası eski yönetim kurulu başkanı vefat etti

Vakiflar Bankası Yönetim Kurulu eski Başkanı Naci Öznergis geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

11 Mayıs 2018 Cuma 22:16
Vakıflar Bankası eski yönetim kurulu başkanı vefat etti

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Vakiflar Bankası Yönetim Kurulu eski Başkanı Naci Öznergis geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. CTP içerisinde uzun yıllar hizmet veren Naci Öznergis'in vefatı ailesi ve CTP camiasında derin üzüntüye sebep oldu.

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