Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde Çocuklar Çamurdan Saksı Yaptı

Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar, kendi emekleriyle çamurdan saksı yapma deneyimini yaşadı.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüsü ve Gancelli Sevgi Atölyesi’nden Leman Cankat’ın öncülüğünde, 15 çocuğun katıldığı etkinlikte, çocuklar eğlenerek, paylaşarak ve öğrenerek keyifli vakit geçirdi.

Çocuklar, çamurdan yaptıkları saksıları fırınlayıp el emeği göz nuru eserler ortaya koyarak, güzel bir deneyim yaşadı. Hayalleriyle yeni ve güzel şeyler ortaya koyan gençler, emeğin ve üretmenin anlamını bir kez daha kavramış oldu.

