Vahşi cinayet ağır cezada!

VAHŞİ CİNAYET AĞIR CEZA'DA!

Önce bıçakladı sonra yaktı!

Ayrıldığı eşi Gamze Pehlivan ı, bir üniversitenin kampusunda, herkesin gözü önünde 36 kez bıçaklayarak canlı canlı yakan katil zanlısı Suat Aşır ’ın davası 23 Kasım’da başlıyor.

Nisan ayında peş peşe işlenen kadın cinayetlerinden biri olan Gamze Pehlivan cinayeti Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlıyor.

Lefkoşa’da bir üniversitenin kampusunda ayrıldığı Gamze Pehlivan’ı herkesin gözü önünde canice bıçakladıktan sonra, benzin dökerek yakmak isteyen Suat Aşır, Mayıs ayında davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmişti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde cinayet davasının ön duruşması tamamlandı.

Suat Aşır’ın davası Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi.

23 Kasım’da başlaması bekleniyor

Cinayet davasının, Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı, Yargıç Murat Soytaç ve Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi’nin huzurunda 23 Kasım Perşembe günü başlaması bekleniyor.

4 ayrı suçtan yargılanacak

Aleyhindeki dosya tamamlanan Suat Aşır, “Taammüden adam öldürme”, “Şiddet tehdidi”, “Zorla adam kaçırma”, “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından yargılanacak.

Önce bıçakladı sonra yakmıştı

Tüyler ürperten cinayet, 20 Nisan tarihinde Lefkoşa’da bir üniversitenin kampusunda meydana gelmişti.

Ayrıldığı sevgilisi Gamze Pehlivan’ı kendisini aldattığı gerekçesi ile 39 kez bıçakladıktan sonra üzerine benzin dökerek yakmıştı.

Ağır yaralanan Gamze Pehlivan, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetmiş, katil zanlısı Aşır ise üniversitede park halinde duran aracın şoförünü bıçakla tehdit ederek olay yerinden kaçmıştı.

Cinayet günü Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanan Suat Aşır, iki haftalık soruşturmanın ardından 2 Mayıs tarihinde ileride yargılanmak üzere 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmişti.

Havadis - Devrim DEMİR