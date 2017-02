Gemikonağı’nda yine hayvan vahşeti yaşandı. Ankara Caddesi’nde bir sokak köpeği havalı tüfekle vuruldu. Polis soruşturma başlattı. Gemikonağı’nda geçtiğimiz aylarda birçok köpek de zehirlenerek öldürülmüştüACI İÇİNDE KIVRANDI: Canilerin kurşununa hedef olan zavallı sokak köpeği başının alt kısmından vuruldu. Acı içerisinde kıvrılan çaresiz köpek, kanlar içerisinde bölgedeki “Akdeniz Evleri” olarak bilinen öğrenci yurtlarının giriş kapısına kadar gidebildi. Çaresizce yardım bekleyen köpek yurt kapısında can verdiTEPKİ BÜYÜK: Olay kısa sürede toplumun geniş kesimlerine yayıldı. Sosyal medyada yaşanan olaya adeta “lanet” yağdı. Sokak köpeğine yapılan bu acımasızlık bölge halkını da ayağa kaldırdı. Olayın failinin bir an önce tespit etmesini isteyen vatandaşlar, ağır şekilde de cezalandırılmasını istediGemikonağı’nda askeri lojmanlar ile Akdeniz evlerinin bulunduğu Ankara Caddesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Pazar akşamı bir sokak köpeği vuruldu.Acı içerisinde kıvrılan çaresiz köpek, “Akdeniz Evleri” olarak bilinen öğrenci yurtlarının giriş kapısına sığındı.Zavallı sokak köpeği, başının alt kısmına isabet eden kurşun yarası ile daha fazla mücadele edemedi, orada can verdi.Gemikonağı’nda geçtiğimiz aylarda birçok köpek de zehirlenerek öldürülmüştü.Polis devrede“Akdeniz Evleri” güvenlik görevlileri olayın hemen ardından Lefke Polis Karakolu’nu arayarak polise bilgi verdi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.“Akdeniz Evleri” güvenlik kameraları olay anında yüzü tam olarak görülmeyen bir kişiyi tespit etti.Büyük tepkiSokak köpeğine saldırı sosyal medyada gündem oldu. Hayvan severler ve bölge sakinleri olaya büyük tepki koydu.Polisin suçlu veya suçluları bir an önce tespit etmesini isteyen vatandaşlar, sokak köpeğini adeta katleden kişi veya kişilerin ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.Bölge sakinleri gece karanlıkta vahşice yapılan bu hareketten dolayı tedirgin olduklarını, gece vakti seken bir merminin insan canına da mal olabileceğini söyledi.Kaynak:Havadis