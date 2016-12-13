Vadili’de Tarla Günü Ve Gece Eğitimi Gerçekleştirilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günleri ve gece eğitimlerine yarın Vadili köyünde devam edecek.

ZEYTİN ÜRETİCİLERİNE BUDAMA KONUSUNDA EĞİTİM VERİLECEK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günleri ve gece eğitimlerine yarın Vadili köyünde devam edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede yarın Vadili köyünde zeytin bahçesinde zeytin budaması konusunda tarla günü etkinliği düzenleyecek.

UYGULAMALI EĞİTİM

Zeytin bahçesinde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitim için saat 13.30’da Vadili Belediyesi binasında toplanılacak.

Saat 18.30’da ise Vadili Gençlik Merkezi’nde “Zeytin Ağacı Budaması ve Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele” konusunda Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verilecek.