Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Aralık 2016 Salı 10:22

Vadili’de Tarla Günü Ve Gece Eğitimi Gerçekleştirilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günleri ve gece eğitimlerine yarın Vadili köyünde devam edecek.

Vadili'de Tarla Günü Ve Gece Eğitimi Gerçekleştirilecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ZEYTİN ÜRETİCİLERİNE BUDAMA KONUSUNDA EĞİTİM VERİLECEK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günleri ve gece eğitimlerine yarın Vadili köyünde devam edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede yarın Vadili köyünde zeytin bahçesinde zeytin budaması konusunda tarla günü etkinliği düzenleyecek.

UYGULAMALI EĞİTİM

Zeytin bahçesinde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitim için saat 13.30’da Vadili Belediyesi binasında toplanılacak.

Saat 18.30’da ise Vadili Gençlik Merkezi’nde “Zeytin Ağacı Budaması ve Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele” konusunda Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Vadili’de Tarla Günü
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI! GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI!
'HER AYAK SESİNDE...' 'HER AYAK SESİNDE...'
Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ Ve Beraberindeki Heyetle Görüştü Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...
BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI'NDAN ONAY ALDIĞI İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR" BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR OLACAK” AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI!
Deniz feneri yıkıldı!

Haberi Oku