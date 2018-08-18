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Vadili’de Kaçak 1490 Kilo Dana Ve Koyun Eti Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı

POLİS HABERLERİ…

Vadili’de Kaçak 1490 Kilo Dana Ve Koyun Eti Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı

POLİS HABERLERİ…

18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:24
Vadili’de Kaçak 1490 Kilo Dana Ve Koyun Eti Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı

POLİS HABERLERİ…
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
ERCAN’DA SAHTE PASAPORTLA ÜLKEYE GİRMEYE ÇALIŞAN BİR KİŞİ TUTUKANDI

Vadili’de bir ambarda Güney Kıbrıs’tan getirilmiş 1490 kilo dana ve koyun eti ele geçirildi, dört kişi tutuklandı.

Polis basın bülteninde “gümrüksüz mal ithal ve tasarrufu” başlığıyla yer alan bilgiye göre, dün Vadili’de bulunan bir ambarda polis tarafından yapılan kontrolde, F.K. (E-31), M.K. (E-31), H.K. (E-26) ve Y.T’nin (E-50) tasarrufunda Güney Kıbrıs'tan ithal edilen 1490 kilo muhtelif dana ve koyun eti ve sahte olduğuna inanılan mühür bulundu.

Adı geçen dört kişi tutuklanırken etlere ve mühüre el konuldu.
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Lefkoşa’da Y.B.’nin (E-28) çalıştırdığı iş yerinde polis tarafından yapılan aramada, Y.B’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Zanlı tutuklandı.
SAHTE PASAPORTLU BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da, vize borcu nedeniyle KKTC’ye giriş yapamadığı gerekçesiyle sahte pasaportla Ercan Havalimanı’nda ülkeye giriş yapan N.M.A.H. (E-34) tespit edilerek tutuklandı.
N.M.A.H.’nin geçen sene 3 Ekim’de sahte beyanla kayıt temin ettiği belirendi.
BOĞAZ’DA 32 YAŞINDAKİ UMUT SALAM KAYIP
Boğaz’da önceki gün saat 21.00 sıralarında, evinden ayrılan ve halen geri dönmeyen Umut Salman (E-32) aranıyor.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.
 

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Son Güncelleme: 18.08.2018 12:40
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