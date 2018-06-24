Vadili’de 7 Sandıktan 5’i Sayıldı..

: Yedi adayın yarıştığı Vadili’de belediye başkanlığı seçimi için oy kullanılan 7 sandıktan 5’inin sonuçlarına göre, bağımsız aday Mehmet Zengin öne geçti.
YSK’nın sitesinde yayımlanan sonuçlar şöyle:
Vadili Belediyesi
Toplam Sandık Sayısı: 7
Açılan Sandık Sayısı: 5
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 1995
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 1161
Seçime Katılma Oranı: %45,94
Geçerli Oy Sayısı: 108180
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Mehmet Adahan (UBP) 256 23,68
DP Seyami Şimşek (DP) 81 7,49
HP Erhan Mustafa Kaya (HP) 78 7,22
BAĞ32 Eriş Çoban (BAĞ32) 41 3,79
BAĞ34 Ahmet Yazgı (BAĞ34) 28 2,59
BAĞ35 Kürşat Özer (BAĞ35) 291 26,92
BAĞ33 Mehmet Zengin (BAĞ33) 306 28,31