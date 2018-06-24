Vadili’de 7 Sandıktan 5’i Sayıldı... Bağımsız Aday Mehmet Zengin Önde

Lefkoşa, 24 Haziran 18 (.): Yedi adayın yarıştığı Vadili’de belediye başkanlığı seçimi için oy kullanılan 7 sandıktan 5’inin sonuçlarına göre, bağımsız aday Mehmet Zengin öne geçti.