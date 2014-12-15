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Vadili Göleti’nin Kapakları Açılıyor…

Yoğun yağışlar dolayısıyla Vadili göletinde biriken suyun yönetimine ilişkin Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu başkanlığında bugün bir toplantı yapılarak, göletin kapağının açılması gibi bazı kararlar alındı.

Vadili Göleti’nin Kapakları Açılıyor…

Yoğun yağışlar dolayısıyla Vadili göletinde biriken suyun yönetimine ilişkin Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu başkanlığında bugün bir toplantı yapılarak, göletin kapağının açılması gibi bazı kararlar alındı.

15 Aralık 2014 Pazartesi 16:03
Vadili Göleti’nin Kapakları Açılıyor…
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 Yoğun yağışlar dolayısıyla Vadili göletinde biriken suyun yönetimine ilişkin Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu başkanlığında bugün bir toplantı yapılarak, göletin kapağının açılması gibi bazı kararlar alındı.

Toplantıda, Vadili göletinin kapağının Su Dairesi’nin kontrolünde kademeli olarak açılması, göletin rezervuar alanının temizlenip kapasitesinin artırılması, gölette biriken suyun yer altı su kaynaklarını beslemesi için adımlar atılması ve su taşkınlarından etkilenen arazilerin hasar tespitinin yapılmasına yönelik karara varıldı.

Yapılan açıklamaya göre, alınan kararlar şöyle:

“1-Vadili göletinde bulunan tarımsal alanların su taşkınlarından kurtarılması amacıyla Vadili göletinden İnönü yönüne giden tünelin önünün sürekli olarak açık bulundurulması şartı ile Su Dairesi’nin kontrolünde kademeli olarak Vadili göletinin kapağının açılmasına karar verilmiştir.

Alınan karar doğrultusunda Vadili göletinin kapağının açılmasına müteakip akacak olan su önceden temizlenen dere yatağından Kanlıdere’ye, devamında ise Köprü göletine ulaşacaktır.

2-Vadili göletinin rezervuar alanının proje üretilerek temizlenip kapasitesinin artırılması.

3-Vadili göletinde biriken suyun bir kısmının İnönü Efendiler Çiftliği bölgesinde bulunan eski sarıtaş ocağına verilerek yeraltı su kaynaklarının beslenmesi.

4-Vadili göletinde ekili olan ve su taşkınlarından etkilenen arazilerin Tarım Dairesi tarafından belirlenmesi ve hasar tespitinin ivedi olarak yapılması.”

Anahtar Kelimeler:
Yoğun Yağışlar Dolayısıyla Vadili Göletinde Biriken Suyun Yönetimine Ilişkin Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu Başkanlığında Bugün Bir Toplantı YapılarakGöletin Kapağının Açılması Gibi Bazı Kararlar Alındı.
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Erdogan Karakaya 2014-12-16 15:04:52

hiç işiniz yok sularnan uqraşırsınız gölete deyıl köyün içine bakın bıraz oralarnan konuşmalar yapın sularnan deıl 2 dane qallıqanın tarlasını su bastı dıye acılırmı kapaklar ayıptır qünahtır .....

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