Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

“Vadili Göleti ile İlgili Kararı Vadili Halkı Versin“

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan göletin kapaklarının açılmasının ardından Kıbrıs Manşet'in sorularını yanıtladı.

“Vadili Göleti ile İlgili Kararı Vadili Halkı Versin“

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan göletin kapaklarının açılmasının ardından Kıbrıs Manşet'in sorularını yanıtladı.

16 Aralık 2014 Salı 16:00
“Vadili Göleti ile İlgili Kararı Vadili Halkı Versin“
banner238

Yoğun yağışlar dolayısıyla Vadili göletinde biriken suyun yönetimine ilişkin Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu başkanlığında yapılan incelemenin ardından  göletin kapağının açılmasıyla ilgili olarak alınan kararda Vadili Belediyesinin hiç bir şekilde fikri alınmadı.


Belediye Başkanı Mehmet Adahan'dan aldığımız bilgiye göre bölge halkının su ihtiyacını karşılamak amacıyla kapakların kapalı tutulması konusunda belediyenin ısrarına rağmen ilk olarak bir vatandaş tarafından Pazar günü saat 02:30 sıralarında yaklaşık bin dönümlük arazinin nemalanması  için izinsiz olarak açıldı.Ardından bölgeye giden G.Mağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu ve Bakanlık Yetkileleri Vadili Belediyesinden hiç bir görüş almaksızın kapakların tekrar açılması konusunda karar aldı.Mahkeme kararı ile Belediye Başkanı Mehmet Adahan'ın kapakların açılmasına müdahale etmesini engellemek için çekilen ihtar sonrasında 3 milyon m3 su doğaya bırakıldı.  

Son Güncelleme: 16.12.2014 16:42
Anahtar Kelimeler:
Vadili GöletiMehmet AdahanKıbrıs Manşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim