“Vadili Göleti ile İlgili Kararı Vadili Halkı Versin“

Yoğun yağışlar dolayısıyla Vadili göletinde biriken suyun yönetimine ilişkin Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu başkanlığında yapılan incelemenin ardından göletin kapağının açılmasıyla ilgili olarak alınan kararda Vadili Belediyesinin hiç bir şekilde fikri alınmadı.





Belediye Başkanı Mehmet Adahan'dan aldığımız bilgiye göre bölge halkının su ihtiyacını karşılamak amacıyla kapakların kapalı tutulması konusunda belediyenin ısrarına rağmen ilk olarak bir vatandaş tarafından Pazar günü saat 02:30 sıralarında yaklaşık bin dönümlük arazinin nemalanması için izinsiz olarak açıldı.Ardından bölgeye giden G.Mağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu ve Bakanlık Yetkileleri Vadili Belediyesinden hiç bir görüş almaksızın kapakların tekrar açılması konusunda karar aldı.Mahkeme kararı ile Belediye Başkanı Mehmet Adahan'ın kapakların açılmasına müdahale etmesini engellemek için çekilen ihtar sonrasında 3 milyon m3 su doğaya bırakıldı.