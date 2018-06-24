Vadili'de 7 sandıktan 4'ü açıldı

Vadili Belediye Başkanlığı seçiminde 7 sandıktan 4’ünün sonuçlarına göre, bağımsız aday Kürşat Özer yarışı önde götürüyor.
YSK’ın sitesine göre, Gazimağusa ilçesindeki Vadili’de sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık Sayısı: 7
Açılan Sandık Sayısı: 4
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 1995
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 918
Seçime Katılma Oranı: %32,91
Geçerli Oy Sayısı: 866
Geçersiz Oy Oranı: 52ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Mehmet Adahan (UBP) 183 26,44
DP Seyami Şimşek (DP) 71 8,20
HP Erhan Mustafa Kaya (HP) 68 7,85
BAĞ32 Eriş Çoban (BAĞ32) 38 4,39
BAĞ34 Ahmet Yazgı (BAĞ34) 28 3,23
BAĞ35 Kürşat Özer (BAĞ35) 249 28,75
BAĞ33 Mehmet Zengin (BAĞ33) 229 26,44