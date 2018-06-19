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V. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması KKTC’de de Yapılacak...

BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS CUMA GÜNÜNE

V. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması KKTC’de de Yapılacak...

BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS CUMA GÜNÜNE

19 Haziran 2018 Salı 13:51
V. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması KKTC’de de Yapılacak...

BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS CUMA GÜNÜNE

V. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması, 28 diğer ülke yanında KKTC’de de, KIBATEK Vakfı, Turnalar Dergisi ve Kıbrıs Türk Edebiyatı Ve Edebiyatçıları Derneği (KITED) ortak organizasyonu ile yapılacak.

KIBATEK Vakfı ve KITEDtarafından yapılan yazılı açıklamaya göre konunun serbest olduğu öykü yazma yarışmasına KKTC vatandaşları 31 Ağustos’a kadar katılabilecek.

Ödül kazanan eserlerin her türlü hakkı Avrasya Yazarlar Birliği’ne ait olacak.

Yarışmanın KKTC ayağında birinci gelene 2.500 TL, ikinciye 1.500 TL ve üçüncüye 1.000 TL‘lik ödül verilecek.

Yarışmada KKTC birincisi olacak eser, uluslararası yarışmada KKTC’yi temsil edecek. Ankara’da yapılacak olan Uluslararası yarışmanın değerlendirmesi Kasım’da; 

Uluslararası Ödül Töreni ise  Aralık’ta gerçekleştirilecek. 

Uluslararası yarışmada birinci gelene 20.000 TL, ikinci gelene 15.000 TL, üçüncü gelene 10.000 TL, mansiyon alana ise  5.000 TL ödül verilecek. 

Yarışmaya posta ve e-postayla katılmak mümkün.

Yarışmaya katılmak isteyenler, katılım koşullarını kibatekvakfi@gmail.com adresinden; KIBATEK – KITED yarışma linki: https://www.facebook.com/events/1832379337070259/ veya duyuru sayfası: https://www.facebook.com/kibatekkited/ sayfalarından ve 0542 852 7815 numaralı telefondan elde edebilecek.

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Son Güncelleme: 19.06.2018 22:28
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