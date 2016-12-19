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19 Aralık 2016 Pazartesi 17:04

Uzun: “Toplum Üzerinde Olumsuz Algı Yaratılmasını Anlamakta Zorluk Çekmekteyim”

Uzun: 'Toplum Üzerinde Olumsuz Algı Yaratılmasını Anlamakta Zorluk Çekmekteyim”
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KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, “ülkede yaşanan olaylar üzerinden siyaset yapıp, güvensizlik aşılayarak toplum üzerinde olumsuz algı yaratılmasını anlamakta zorluk çektiğini” belirtti.

Uzun açıklamasında, GİAD’ın yaptığı açıklamaları yerel basından öğrendiğini ve bunu esefle karşıladığını ifade etti.

45/1992 sayılı  yasanın, 35. maddesinin  1. ve  2. fıkrası  ile KKTC Kalkınma Bankası’nın  kim veya kimlerin denetimine tabi olduğunu açık ve net şekilde hükmetiğini belirten Uzun,  bilançoların da detaylı şekilde her yıl kitapçık haline getirilerek hissedarlar ve kamuoyunun bilgisine sunulduğunu anımsattı.

Genel kurul toplantıları yasal zemin çerçevesinde gerçekleştirildiğinden  herhangi bir yasadışılığın söz konusu olmadığını da ifade eden Uzun,  “ilginç olan noktanın yaklaşık 3 aylık görev süresinde  4 yıldır yapılmayan genel kurul toplantılarını gerçekleştirmiş olmasına rağmen 4 yıldır sorulmayan soru ve yapılmayan açıklamaların neden yapıldığını veya kimler tarafından yaptırıldığı olduğunu” kaydetti.

Uzun açıklamasında şunları ifade etti:

“Hükümetin bize verdiği destekten  cesaret alarak Bankanın güncel Proje Bankacılığını yakalaması konusunda ciddi çalışmalar başlatmış ve bu çalışmalar  yasallaşma zeminine gelmek üzere iken, bunu da Genel Kurul Toplantısında açıklamış olmamıza rağmen bir kez daha Kamu Oyunun bilgisine sunmak  isterim  ki;  Bankanın  Görev, Yetki, Sorumluluklar ve  Teşkilat Esasları Talimatnamesinin yeni oluşumunda; ‘İç Murakabe, Risk İzleme ve Planlama, Finansal Kurumlar ve Fon Yönetimi’ gibi birimlerin kurulması, bilgi işlem biriminin güçlendirilmesi ve bankanın KKTC Merkez Bankası’nın denetimine açılması yönündeki çalışmalar tamamlanmıştır.

Konu Yönetim Kurulu’nda görüşüldükten sonra hükümet nezdinde girişimlerimizin tamamlanmasını müteakip yasallaşması  yönünde  destek bulacağımıza olan inancımız sonsuzdur.Bankamız ülke ekonomisine fayda sağlayacak tüm projeler için  kriter oluşturmuş ve Hükümetimizin Ekonomik ve Kalkınma programları dahilinde kredi kullandırılmıştır.  Ayrıca Banka tarafından kullandırılmakta  olan Büyük, Orta ve Küçük ölçekli kredi taleplerine de Ticari Bankalar kadar süratli değilse bile onlara yakın bir süreçte cevap verme yönünde de çalışmalarımız devam etmektedir. Ümit ederiz ki  GİAD ve benzeri kuruluşlar bu süreçte bizlere katkı ve desteklerini eksik etmeyeceklerdir.”

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