Uzmanlar uyardı: Robotla cinsel ilişki zombi yapar

‘Seks Robotları ve Biz’ adlı yeni bir belgeselde, insanların cinsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilen androidlerin yol açacağı sorunlar anlatıldı.



Belgeselde görüşleri alınan dünyanın önde gelen bilgisayar ve robot uzmanlarından Noel Sharkey, seks robotu satışlarının dünya çapında arttığına dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: "Bunun insanlığı nasıl değiştireceğini düşünmüyoruz. Seks robotları cinsel ilişkiyi her zaman ulaşılabilir hale getiriyor ve çok kolaylaştırıyor."







Noel Sharkey pedofillerin çocuklara benzeyen robotlar satın alabileceğini, çocuk tecavüzcülerinin ise kendilerine ‘Hayır’ diyen seks robotları bulabileceğini de sözlerine ekleyerek 'teknolojinin kolaylaştıracağı' bu tür sapkınlıkların risklerine de işaret etti.



Kanada’dan Dr. Neil McArthur da bazı kişilerin, insanlar yerine robotlarla cinsel ilişkiyi tercih edeceğini ifade etti.





DÜNYADA 5 FİRMA SEKS ROBOTU ÜRETİYOR

Geçen yıl Almanya’da sadece robotlardan oluşan bir genelev açılmıştı. Dünyada 5 firma seks robotları üretiyor.

Robotların fiyatları ise 5 bin 400 (yaklaşık 20 bin TL) ile 15 bin dolar (yaklaşık 60 bin TL) arasında değişiyor.