Uzlaşı Sağlandı, Protokol Yarın...

HÜKÜMETLE HAYVAN ÜRETİCİLERİ UZLAŞTI

SÜT FİYATLARINDA DÜZENLEME YAPILDI; KARMA YEM İTHALATININ ÖNÜ AÇILDI

TARAFLARIN VARDIĞI UZLAŞIYLA İLGİLİ YARIN PROTOKOL İMZALANACAK

TARIM BAKANI ŞAHALİ: “SÜT FİYATLARINDA TÜKETİCİYE İNDİRİM YANSIYACAK ŞEKİLDE DÜZENLEME YAPILDI”

MALİYE BAKANI DENKTAŞ: “DAHA UCUZA VE DAHA SAĞLIKLI ET TÜKETİMİ SAĞLANACAK”

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT: “SAĞDUYU GALİP GELDİ”

HAYVANCILAR BİRLİĞİ BAŞKANI NAİMOĞULLARI: “EYLEME ARA VERME KARARI ALDIK… DERDİMİZ ÜRETİMİN DEVAMLILIĞI”

Başkent Lefkoşa’da geçtiğimiz çarşambadan beri araçlı eylem yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile hükümet arasında uzlaşma sağlandı. Tarafların vardığı uzlaşıyla ilgili yarın protokol imzalanacağı ve eyleme ara verildiği açıklandı.

Uzlaşıya göre, dört aylık süre için süt fiyatları yeniden düzenlendi; litre başına 1 TL maliyet destek primi ödenmesinde ve karma hayvan yemi ithalatının önünün açılması kararlaştırıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde sabah saatlerinden beri eylemlerini sürdüren hayvan üreticilerini temsil eden heyetin saat 16.00 sıralarında Başbakanlık’a çağrılmasının ardından Başbakan Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yle yaklaşık 4 buçuk saat süren görüşmesi, olumlu sonuçlandı.

Varılan uzlaşıyı üç bakan ve birlik başkanı Başbakanlık önünde basına açıkladı.

ŞAHALİ: “KAZANÇ VEYA KAYIP OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİN”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, gelinen noktanın herhangi bir tarafın kazancı veya kaybı olarak değerlendirilmemesini istedi, hayvancıların üretiminin devamı için devletle iş birliği için bir yaklaşım ortaya konulduğunu vurguladı.

SÜTTE YENİ FİYATLAR

Varılan uzlaşının içeriğiyle ilgili bilgi verirken litresi 2.60 TL olarak açıklanan sütün fiyatının 1.80 TL olarak yeniden belirlendiğini; imalat sanayiye 1.99 TL’den satılan sütün de yeni fiyata göre 1.87’den satılacağını açıklayan Şahali, böylece süt fiyatlarının tüketiciye de yansıyacak şekilde düşeceğini söyledi.

1 TL DESTEK PRİMİ… YEM İTHALATINA İZİN

Hayvan üreticilerinin artan giderlerini telafi edebilmek adına 4 ay süreyle, 31 Aralık’a kadar geçerli olmak üzere litre başına 1 TL maliyet destek primi ödenmesinde uzlaştıklarını açıklayan Bakan Şahali, karma hayvan yemi ithalatının önünün açılması, hem alternatif içerik hem de fiyatların oluşmasına zemin hazırlanacağını kaydetti.

Şahali, bunun dört ay yürürlükte kalacağını ve 1 Ocak’tan itibaren destek programının yeniden ele alınıp şekillendirileceğini bildirdi.

Eylem sürecinde zaman zaman sinirlerin gerildiğine işaret eden Bakan Şahali, bakanlığın çiftçinin hayvancının evi, devlet nezdinden birinci muhatabı olduğunu, ilişkilerinin uygar şekilde süreceğini vurguladı.

SERDAR DENKTAŞ: “PROTOKOL YARIN”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hayvan üreticisiyle kasap/tüketici arasındaki ilişkinin, bundan böyle devlet tarafından daha farklı düzenleneceğini hem daha ucuz hem daha sağlıklı bir et tüketiminin LTB’nin de katkısıyla hayata geçirileceğini bildirdi.

Denktaş, tüm mutabık kaldıkları konuların yarın bir protokole bağlanacağını açıkladı; “Önümüzdeki dört ayı da müzakere ederek gelecek yılın nasıl şekilleneceğini birlikte tartışarak neticelendireceğiz” dedi.

ÖZYİĞİT: “SAĞDUYU GALİP GELDİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de yoğun müzakerelerden sonra sağduyunun galip gelmesinin ülke demokrasisi açısından sevindirici olduğunu, ülkenin zor günlerden geçtiğini söyledi.

Eylemin bir hak olduğunu ve yeri geldikçe sivil toplum örgütlerinin eyleme başvurmasının doğal olduğunu kaydeden Özyiğit, uzlaşının önemini vurguladı. Özyiğit, hayvancıların eylemi konusunda hükümet ortağı dört parti başkanı olarak yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.

Üreten kesimlerin son yıllarda ciddi sıkıntılar yaşadığını, kuraklık nedeniyle de sorunlar bulunduğunu; hükümetin ısrarla demokrasiyi tüm yönleriyle işleterek çözümler üretmeye çalıştığını kaydeden Özyiğit, bugün de sağduyunun galip geldiğini ve uzlaşıya varıldığını belirtti.

Özyiğit, gelinen noktanın ülke için önemini vurgulayarak Kıbrıs Türk toplumunun topraklarına ancak üretimle tutunabileceğini kaydetti.

NAİMOĞULLARI: “EN ÖNEMLİ UZLAŞI YEM İTHALATININ SERBEST BIRAKILMASI”

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, altı gündür eylemde olduklarına işaret ederek hükümetin de sektörün içinde bulunduğu durumu bildiğini, hep beraber hassas davranacaklarını kaydetti.

Küçükbaşa 80 kg hibe arpa ve hayvan başına 50 TL destek verilmesine başlandığını; sütte küçükbaşta zaten uzlaştıklarını, büyükbaş hayvan sütünde 30 kuruş artışla 2.90 TL istediklerini ancak 2.80’e bağlandığını kaydeden Naimoğulları, kendileri için en önemli uzlaşının yem ithalatının serbest bırakılması olduğunu, dövizden etkilenen yem fiyatları yüzünden canlarının çok yandığını söyledi.

Mezbahanın devreye konularak kendilerine verilmesi talebini yineleyen Mustafa Naimoğulları, Tarım Bakanı’nın daha önce de bu konuya olumlu baktığını bildiklerini ifade etti.

“EYLEME ARA VERME KARARI ALDIK… DERDİMİZ ÜRETİMİN DEVAMLILIĞI”

Naimoğulları, birlik yönetim kurulunun bu noktada eylemeye ara verme kararı aldığını; yarın protokol imzalanacağını, bütün dertlerinin üretimin devamlılığı olduğunu vurguladı.

Altı gündür eylemdeki hayvancının dayanacak gücü kalmadığını, hükümetin de çok uğraş verdiğini, kaynakların sınırlı olduğunun defalarca ortaya konulduğunu belirten Naimoğulları, 2019 bütçesinde hayvancılık ve tarım sektörünü daha iyi noktaya getirecek kaynaklar sağlanması ve kuraklık yaşanmaması umudunu ifade etti.

Çözemedikleri ufak tefek sıkıntıları da yine iyi niyetle çözeceklerini kaydeden Naimoğulları, bu amaçla ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Naimoğulları, gelinen aşamayı üyelerine bildireceklerini kaydederek, bugün için eylemi sonlandırma noktasında olduklarını ifade etti.

Naimoğulları’nın “Belki önümüzdeki günlerde sayın bakana bir kaynak gelir ve bize desteklemede bir açılım yapar” demesi üzerine Denktaş’tan “Allah bana ben size” sözleri işitildi.

Açıklamaların ardından taraflar el sıkışarak Başbakanlık önünden ayrıldı. Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde bekleyen üyelerine bilgi vermek üzere buraya gitti.