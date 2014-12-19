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Uzayda Üretilen İlk Alet, Lokma Anahtarı Oldu

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) astronotlar, üç boyutlu yazıcı kullanarak ilk kez uzayda bir alet yaptı.

Uzayda Üretilen İlk Alet, Lokma Anahtarı Oldu

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) astronotlar, üç boyutlu yazıcı kullanarak ilk kez uzayda bir alet yaptı.

19 Aralık 2014 Cuma 15:56
Uzayda Üretilen İlk Alet, Lokma Anahtarı Oldu
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 Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) astronotlar, üç boyutlu yazıcı kullanarak ilk kez uzayda bir alet yaptı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), UUİ Komutanı Barry Wilmore'un tamirat için lokma anahtarına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

UUİ'ye üç boyutlu yazıcıyı yerleştiren Made In Space şirketinin kurucusu Mike Chen, lokma anahtarını bilgisayar destekli tasarım (CAD) programını kullanarak tasarladıklarını, daha sonra da e-maille Wilmore'a gönderdiklerini söyledi.

Wilmore'un da kendisine e-mail ile gönderilen talimatları uygulayarak UUİ'deki üç boyutlu yazıcıda lokma anahtarı yaptığı öğrenildi.

Daha önce astronotların ihtiyaç duyduğu bir şey için aylarca beklemeleri gerektiğine işaret eden Chen, "Artık bu tür malzemeleri, uzaya roketten daha hızlı gönderebiliyoruz" dedi.

Chen, lokma anahtarının yeryüzünde tasarlayıp dijital olarak UUİ'ye gönderilen ve uzayda üretilen ilk alet olduğunu söyledi.

SpaceX Dragon kapsülü ile gönderilen üç boyutlu yazıcı, 17 Kasım'da UUİ'ye kurulmuştu.

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