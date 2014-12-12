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UZAY BİLİMLERİ EĞİTİMİ İLK KEZ GAÜ’DE BAŞLIYOR‏

GAÜ UZAY BİLİMLERİ VE ASTRONOMİ BÖLÜMÜ İÇİN KAZAKİSTAN ÜNİVERSİTELERİ İLE İŞBİRLİĞİNE GİDİYOR.

UZAY BİLİMLERİ EĞİTİMİ İLK KEZ GAÜ’DE BAŞLIYOR‏

GAÜ UZAY BİLİMLERİ VE ASTRONOMİ BÖLÜMÜ İÇİN KAZAKİSTAN ÜNİVERSİTELERİ İLE İŞBİRLİĞİNE GİDİYOR.

12 Aralık 2014 Cuma 15:05
UZAY BİLİMLERİ EĞİTİMİ İLK KEZ GAÜ’DE BAŞLIYOR‏
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 Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 30’uncu yılını kutladığı 2014-2015 Akademik yılında yeni bölümler ve akademik işbirliği anlaşmalarına bir yenisini ekledi.
GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar başkanlığında Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Olgun Üstün ve Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ferhat Erişir’den oluşan GAÜ bilim heyeti, Kazakistan'a gerçekleştirdikleri ziyaretlerde önemli temaslarda bulundu. Heyet, GAÜ Uzay Bilimleri ve Astronomi Bölümü’nün açılması için Kazakistan'ın önde gelen kurum ve kuruluşları ile bir araya gelerek önemli temaslarda bulundu.
Girne Amerikan Üniversitesi Kazakistan Temsilcisi Prof. Dr. Yerden Kazhybek ve Nazarbayev Üniversitesi Rektör Baş Danışmanı Prof. Dr. Bolat Myrzaliev’in GAÜ Bilim heyetine eşlik ettiği ziyaretlerde Kazakistan’ın önde gelen eğitim kurumları ile görüşen GAÜ Bilim Heyeti, yeni açılacak olan Uzay Bilimleri ve Astronomi Bölümü için işbirliği anlaşmalarında bulundu.


Serhat AKPINAR : “GAÜ, ÜLKENİN İLK UZAY BİLİMLERİ ve ASTRONOMİ BÖLÜMÜNÜ KURUYOR.”

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, bilimin evrensel gücü ve bilimsel üretime olan sarsılmaz irade ve inanç ile Girne Amerikan Üniversitesi küresel bilim ailesinin KKTC’de ilk defa Uzay Bilimleri ve Astronomi bölümünün kurulması yönünde protokollere imza attığını belirtti.
Uzay Bilimleri ve Astronomi eğitimlerinde dünyanın önde gelen ülkelerinden Kazakistan’da geniş kapsamlı temaslarda bulunduklarını bildiren Akpınar, kurum ve kuruluşlarla KKTC’yi ve GAÜ’yü Uzay Bilimleri ve Astronomi bilimin merkezi haline getirecek önemli adımlar attıklarını söyleyerek, çalışmaların bahar 2015 dönemi ile başlayacağını sözlerine ekledi.
Son Güncelleme: 12.12.2014 15:11
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