Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’ndan Alsancak Belediyesi Personeline “bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi”…

EĞİTİME KATILANLARA SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ



Lefkoşa, 20 Nisan 19 : Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Alsancak Belediyesiyle imzaladığı işbirliği protokolü çerçevesinde pazartesi başlayan “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” tamamlandı.



Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim Sorumlusu Dr. Gülcem Sala Razı ve Psikolog Danışman Teyfide Tecel Hatipoğlu tarafından Alsancak Belediyesi zabıta ve sağlık ekiplerine verilen eğitimin tamamlanması nedeniyle tören düzenlendi.



Törende, eğitimi başarı ile tamamlayan zabıta ve sağlık ekiplerine sertifikaları Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu tarafından takdim edildi.



FIRAT ATASER



Komisyondan verilen bilgiye göre, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, konuşmasında personeli madde bağımlılığı konusunda donanımlı hale getirmeyi amaçlayan eğitim çalışması nedeniyle Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na teşekkür etti.









Alsancak Belediyesi olarak konuya çok duyarlı olduklarını belirten Ataser, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile bundan sonra da başta eğitim çalışmaları olmak üzere, farkındalık ve duyarlılığın artırılması konusunda sürekli işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi.KARAOKÇUBaşbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise, “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” çalışmasını Alsancak Belediyesi sağlık ve zabıta ekiplerine de vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.Baştan beri vurguladıkları gibi tüm yerel yönetimlere, kurum ve kuruluşlara bu eğitimi vermeye hazır olduklarını ifade eden Karaokçu, konuya gösterdiği hassasiyet ve duyarlılıktan dolayı Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’e, ayrıca eğitimi başarı ile tamamlayan sağlık ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.Alsancak Belediyesi ile bundan sonraki süreçte de gerek eğitim, gerekse farkındalık çalışmalarında sürekli bir işbirliği içerisinde olacaklarını belirten Karaokçu, uyuşturucu ile mücadelede yürüttükleri eğitim çalışmalarına olan ilgi ve komisyon çalışmalarına artan desteğin, verdikleri mücadelede toplum adına kendilerine ciddi bir motivasyon sağladığını kaydetti.(ÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI