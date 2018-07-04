“Uyuşturucuyla Mücadele Haftası” Etkinlikleri Tamamlandı"

“ÇOCUKLARIMIZA SEVGİ AŞILIYORUZ” PROJESİ ÇERÇEVESİNDE “DOĞA OYUNLARI KAMPI” VE “MASAL DEĞİRMENİ ETKİNLİĞİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası” çerçevesinde Birleşmiş Milletlerin bu yıl belirlediği “Listen First-Önce Dinle” sloganı ile düzenlediği “Uyuşturucu ile Mücadele Haftası” etkinlikleri tamamlandı.

“Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” projesi kapsamında Lefkoşa Surlariçi’ndeki risk altındaki çocuklara yönelik olarak planlanan “Doğa Oyunları Kampı” ve “Masal Değirmeni” etkinlikleri gerçekleştirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Yaşam Öğrendikçe Güzel” sloganı ile düzenlenen “Doğa Oyunları Kampı” çerçevesinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek programında yer alan 8-13 yaş arası 30 çocuk Dipkarpaz’a kampa gönderildi.

Biyolog ve Doğa Rehberi Tuğberk Emirzade, Yardımcı Liderler Umut Madenoğlu, Asliye Erna Yurtdaş ve Önder Gazi Erdoğdu liderliğinde gerçekleştirilen 2 günlük kampta çocuklara “Ağaçların kalpleri; Körebe yürüyüşü; Tırtıl yürüyüşü; Mikro doğa; Doğa ile ilgili söyleşi ve Hazine avı yürüyüşü gibi eğitsel etkinlikler gerçekleştirilirken, doğa sevgisi ve bilincinin yükseltilmesi amacıyla, doğadaki Biyoçeşitlilik ağı ve Besin zinciri” konusunda da bilgiler aktarıldı.

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen doğa gezilerinde, çocuklar nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının yumurtladığı sahillere de götürüldü. Burada bilgilendirilen ve gözlem yapan çocuklar, deniz kaplumbağaları için ciddi tehdit olan ve insanlar tarafından sahile atılan plastik ve diğer atıkları toplayarak deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını temizlediler.

Çocuklar, kamp dönüşü Sanatçı Kuzey Tarık'ın kurduğu Elek Organik Eğlence Köyü’nde, “Mesarya’dan Karanlığa Sevgi Işığı Saçıyoruz” sloganı ile düzenlenen etkinliklere de götürüldü. Çocuklar burada da uçurtma etkinliği seramik ve kendileri için hazırlanan eğitsel etkinliklere katılıp düzenlenen konserlerle eğlendiler.

MASAL DEĞİRMENİ

“Öncel Dinle” slogan ile düzenlenen Uyuşturucu ile Mücadele Haftası’nın son etkinliği, “Masal Değirmeni” oldu.

Birçok çağdaş ülkede olduğu gibi, geleneksel eğitim yanında, psikodrama tekniği ile çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen “Masal Değirmeni” etkinliği Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ile işbirliğinde Arabahmet Kültürevi’nde gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim Sorumlusu Dr. Gülcem Sala Razı önderliğinde, Psikolog Danışman Teyfide Tecel Hatipoğlu, Uzman Nermin Sucuoğlu ve Uzman Psikolog Serap Safer’den oluşan eğitmenlerden oluşan ekip tarafından Arabahmet Kültürevi’nde hayata geçirilen “Masal Değirmeni” etkinliğine, Komisyonun destek programında yer alan 30 çocuk katıldı.

2 gün süren “Masal Değirmeni” etkinliğinin önümüzdeki dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde yaygınlaştırılarak devam etmesi hedeflenmekte.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, “Listen First-Önce Dinle” sloganı ile düzenlediği “Uyuşturucu ile Mücadele Haftası” etkinliklerine katkı sağlayan, mücadelelerine paydaş olarak omuz veren tüm örgütlere, sanatçılara ve kuruluşlara teşekkür etti.