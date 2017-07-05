Uyuşturucuyla Mücadele...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki uyuşturucu sorununu tüm boyutlarıyla masaya yatırmak ve Türkiye Cumhuriyeti ile bu alandaki ilişkileri daha da güçlendirilerek çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla bir toplantı düzenlendi.

TC-KKTC UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KONUSUNDA TOPLANTI YAPILDI

SAĞLIK BAKANI FAİZ SUCUOĞLU, TÜRKİYE’DEN GELEN YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki uyuşturucu sorununu tüm boyutlarıyla masaya yatırmak ve Türkiye Cumhuriyeti ile bu alandaki ilişkileri daha da güçlendirilerek çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya katılmak amacıyla ülkede bulunan TBMM Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı yapmış Türkiye’de Uyuşturucu İle Mücadele Projesi’nin mimarı olan Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, TC Sağlık Bakanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanı Dr. Sertaç Polat, İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Rabia Bilici, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından kabul edildi.

Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, kabulde Türkiye’den gelen heyetle birlikte KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve komisyon üyeleri de hazır bulundu.

SUCUOĞLU: “ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Kabulde konuşan Bakan Faiz Sucuoğlu, uyuşturucu ile mücadelenin önemine değinerek, iki ülke arasında uyuşturucu ile mücadele alanında yapılacak her türlü iş birliği ile projeye Sağlık Bakanlığı olarak ellerinden gelen katkı ve desteği vereceklerini söyledi.