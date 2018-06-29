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Uyuşturucuya 6 tutuklama
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Uyuşturucuya 6 tutuklama

Polis ekipleri tarafından dün Güzelyurt, Gazimağusa ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirilirken, 6 kişi tutuklandı.

Uyuşturucuya 6 tutuklama

Polis ekipleri tarafından dün Güzelyurt, Gazimağusa ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirilirken, 6 kişi tutuklandı.

29 Haziran 2018 Cuma 12:30
Uyuşturucuya 6 tutuklama

Polis ekipleri tarafından dün Güzelyurt, Gazimağusa ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirilirken, 6 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Güzelyurt’ta K.K. (E-38), C.T. (E-46) ve C.G.’nin (E-23) içinde bulunduğu araçta yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet elle sarılmış ucu yanık sigara, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Gazimağusa’da A.K.A.A.(E-22) ve E.A.A’nın (E-22) kaldığı evde, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 adet öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 450 TL ve 50 Sterlin nakit para ele geçirildi.

Lefkoşa’da Ü.A.S.’nin (E-25)’ ikametgahında yapılan aramada ise, saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bitki bulundu.
Adı geçen şahıslar tutuklanırken, soruşturmalar sürüyor.

 

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Son Güncelleme: 29.06.2018 15:43
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