UYUŞTURUCUYA 5 TUTUKLAMA

Polis Basın Bülteni’ne göre, Esentepe Balıkçı Barınağı yolu üzerinde, polis tarafından şüpheli olarak görülen bir araçta yapılan aramada, araçta bulunan U.S.(E-24) ve M.M.A.’nın (E-20) tasarruflarında yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

U.S. ve M.M.A. ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan K.N.M. (E-24) tutuklandı.

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde polis tarafından şüpheli olarak görülen D.N.E.’nin (E-26) üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. D.N.E tutuklandı

26 Ocak’taki uyuşturucu madde tasarrufu olayı ile ilgili ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen K.T.Ö.(E-39) tutuklandı.