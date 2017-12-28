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UYUŞTURUCUDAN KURTULMAK İÇİN TEDAVİYE BAŞLADI AMA...

Yardım bekliyor...

UYUŞTURUCUDAN KURTULMAK İÇİN TEDAVİYE BAŞLADI AMA...

Yardım bekliyor...

28 Aralık 2017 Perşembe 18:00
UYUŞTURUCUDAN KURTULMAK İÇİN TEDAVİYE BAŞLADI AMA...
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Uyuşturucudan kurtulmak için tedaviye başlayan Eser Taşan, bu sefer de kullandığı ilaçların bağımlılık yarattığını söylüyor.

Ülkedeki birçok genç gibi Eser Taşan, 20’li yaşlarında uyuşturucu batağına saplandı. Arkadaş çevresi ve içinde bulunduğu ortam onu uyuşturucuyla tanıştırırken, şuanda 32 yaşında olan Taşan, bu illetten kurtulmak için ilaç kullanıyor. 

Suboxone isimli ilacı kullanan ancak tedavi yerine ilaç bağımlısı haline gelen Taşan, “Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görüyorum. Şimdi ilaç bağımlısı oldum ve bu ilaç beni kötü etkiliyor. Gerçekten tedavi olmak istiyorum” dedi. Sadece kendisi değil, tedavi olmak isteyen diğer bağımlılarında aynı sorunu yaşadığını savunan Taşan “devletin bana yardım elini uzatmasını bekliyorum” dedi.

"Maddeden kurtuldum hap bağımlısı oldum"

Güzelyurt’a bağlı Bostancı’da yaşayan Eser Taşan, Diyalog’a içinde bulunduğu durumu ve uyuşturucu bağımlıların karşılaştığı sorunları aktardı. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğünü ve tedavi kapsamında Suboxone isimli ilacı kullandığını belirten Taşan, bu ilacın kendisine bağımlılık yaptığını dile getirdi. Psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Taşan, bu yüzden orada tedavi görmek istemediğini belirterek, devlet yetkililerinden yardım istedi. 

"Tedavi olmak istiyorum"

Sadece kendisi değil, tedavi olmak isteyen diğer bağımlılarında aynı sorunu yaşadığını savunan Taşan sözlerini şöyle sürdürdü: “Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bir süre yattım.. Tedavi olmak istiyorum ama o hastanede tedavi olmak istemiyorum. Çünkü orada benim psikolojim bozuluyor. Oradaki hastaların tuhaf ve değişik hareketleri var. Buna rağmen beni ısrarla oraya yatırmak istiyorlar. Sadece ben değil, uyuşturucuyla mücadele edip, oraya yönlendirilen herkes Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatmak istemiyor. Arkadaşlarım da ben de acısını biliyorum. Başka çocuklar böyle olsun istemiyorum. Ben sosyal yardımdan 900 lira maaş alıyorum. Bu paranın çoğu ilaçlara gidiyor."

Kaynak: Diyalog

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