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07 Temmuz 2017 Cuma 10:19

UYUŞTURUCUDAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

UYUŞTURUCUDAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
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Polis, Lefkoşa ve Haspolat’ta gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 4 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da, O.U’nun (E-21) evinde yapılan aramada, içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü ile hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı.

Mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen T.O.Q.’nun (E-30) evinde yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara ve N.V.E.’nin (E-33) evinde yapılan aramada ise içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü ile Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 7 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı.

Öte yandan Haspolat’ta C.V.I.’nın (E-23) evindeki aramada da sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 6 gram ağırlığında madde bulundu.

İki olayda adı geçen 4 kişi tutuklandı. 
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Uyuşturucudan 4 Kişi Tutuklandı
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