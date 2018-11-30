Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber





Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Kamil Yıldırım’ın kullanımında bulunan aracın durudurulmak istediğini ancak zanlının durmayarak trafikde tehlike arz edecek şekilde kaçtığını söyledi. Polis takip edilen zanlıların Girne merkezde polis arabası ile önleri kesilerek durdurulduğunu ve araçtan inerek kaçmaya çalıştıkları esnada makul güç kullanılarak tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru Atabek araçta yapılan aramada 6 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlılar Kamil Yıldırım, Erdal Leblebicioğlu ve Nurullah Kemal Akgün’ün tutuklandığını mahkemeye aktardı. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, üç zanlının da benzer suçlardan dosyaları olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların tutuklu yargılanmasına ve 2 ayı aşmayacak süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.