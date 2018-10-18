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Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı

Lefkoşa’da Yenicami bölgesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından camii avlusunda tasaruflarındaki uyuşturucu maddeler ile yakalana zanlılar Zeynel Demir ve Musa Eryener teminata bağlamak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı

Lefkoşa’da Yenicami bölgesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından camii avlusunda tasaruflarındaki uyuşturucu maddeler ile yakalana zanlılar Zeynel Demir ve Musa Eryener teminata bağlamak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:59
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı

Uyuşturucu zanlıları teminata bağlanadı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manset Özel Haber

Lefkoşa’da Yenicami bölgesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından camii avlusunda tasaruflarındaki uyuşturucu maddeler ile yakalana zanlılar Zeynel Demir ve Musa Eryener teminata bağlamak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlılar  Zeynel Demir ve Musa Eryener’in 13 Ekim tarrihinde, saat 01.30 sıralarında, Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından Yenicami bölgesinde Yeni Camii içerisinde şüpheli görülmeleri üzerine yanlarına giden polislerden kaçmaya çalıştıklarını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların makul güç kullanılarak yakalandıklarını ve  bulundukları yerde yapılan aramada, 1 gram 768 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Fadıl Metin mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminat bağlanmasını talep etti.
Polis şiahadeti sonrası söz alan zanlılar suçlamaları kabul etmekediklerini ve konu yerde bulunan uyuşturucular ile alakaları olmadığını iddia ettiler.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada 1 gün ispati vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuZanlı
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