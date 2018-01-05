banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115491
ALTIN
159.310
DOLAR
3.7513
STERLİN
5.0799
EURO
4.5254
Empati İle Hırsızlık
Empati İle Hırsızlık
Alkollü Trafik Canavarı Tutuklu Yargılanacak
Alkollü Trafik Canavarı Tutuklu Yargılanacak
Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı
Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı
Ercan’da Uyuşturucu
Ercan’da Uyuşturucu
banner256

Uyuşturucu ve fuhuşun başı çeteler

Uyuşturucu ve fuhuşun başı çeteler

05 Ocak 2018 Cuma 07:37
Uyuşturucu ve fuhuşun başı çeteler
banner238

KKTC'de hemen hemen her bölgede bulunan Afrikalı çetelerin üniversitelerde sosyal savunma, insani yardımlaşma ve hayır amacıyla başlayıp daha sonra üniversiteli öğrenciler arasında güç savaşlarına dönüşen ve terör olaylarının asıl nedeni haline gelen çeteleşme hızla KKTC'de yayılmaya devam ediyor.
Afrikalı öğrenci çetelerinin insani yardımlaşma adı altında haraç ile çete için para temin ettikleri ve haracını ödemeyen öğrencilere şiddet uyguladıkları söyleniyor.
Afrikalı çetelerin özellikle Afrika ülkelerinden üniversitelerde eğitim almak üzere KKTC'ye gelen Afrikalı öğrencileri hedef seçtiği ve birçok eylem gerçekleştirmek için zorlandıkları belirtildi.
Afrikalı çetelerin ayrıca KKTC'de uyuşturucu ve Afrikalı kadın ticaretinin de başını çektiğini belirten Afrikalı öğrenciler, uyuşturucu madde üretim ve satışı konusunda da çetelerin zoruyla Hint Keneviri üretip satışı yaptıklarını ve satıştan elde edilen paranın çeteye verildiğini iddia ettiler.
Afrikalı öğrenciler fuhuşa zorlanıyor
Afrikalı öğrenciler, Afrikalı çetelerin diğer bir gelir kaynağı ise fuhuştan elde edilen gelir olduğunu iddia ettiler. KKTC'ye öğrenim görmek için Afrika ülkelerinden gelen Afrikalı öğrenciler tehditle fuhuş yapmaya zorlayan çeteler ayrıca şiddet ve tehditle kendi cinsel ihtiyaçlarını da giderdikleri belirtiliyorlar.

KKTC'de Afrika Krallığı
KKTC'de her geçen gün hızla artan çeteler adeta kendi krallıklarını ilan etmiş durumda.
Özellikle çete başı kişilerin uyuşturucu ve kadın ticaretinden elde ettikleri paraların büyük bir bölümünü kendileri için ayırdıkları ve kendi krallıklarını kurmuşçasına KKTC'de lüks bir hayat yaşadıklarını belirten Afrikalı öğrenciler bu kişilerin 100 bin TL'lik Mercedes araçlar alarak ve havuzlu villalar kiralayarak bu şekilde krallar gibi bir yaşam sürdüklerini belirttiler.
Kendi ailelerimizden bile yardım isteyemiyoruz
İçinde bulundukları bu bataktan kurtulmak için kendi ailelerinden bile yardım isteyemez durumda olduklarını belirten Afrikalı öğrenciler, yardım talebinde bulunduğumuzun anlaşılması halinde bizleri bıçak veya kesici aletlerle yaralayarak ölümle tehdit edildiklerini ve ayrıca Afrika ülkelerinde bulunan ailelerinin bile tehdit edildiğini, hatta öldürüldüklerini söyledi.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zabitler Güney Kıbrıs'a kaçtı
Zabitler Güney Kıbrıs'a kaçtı
KKTC ÜLKÜ OCAKLARI: “HİÇBİR PARTİ, KURUM VE ADAY İLE UZAKTAN YAKINDAN BAĞIMIZ YOK”
KKTC ÜLKÜ OCAKLARI: “HİÇBİR PARTİ, KURUM VE ADAY İLE UZAKTAN YAKINDAN BAĞIMIZ YOK”
ARIKLI: “REFORM YAPACAĞIZ, RİSK ALACAĞIZ”
ARIKLI: “REFORM YAPACAĞIZ, RİSK ALACAĞIZ”

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim