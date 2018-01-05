Uyuşturucu ve fuhuşun başı çeteler

KKTC'de hemen hemen her bölgede bulunan Afrikalı çetelerin üniversitelerde sosyal savunma, insani yardımlaşma ve hayır amacıyla başlayıp daha sonra üniversiteli öğrenciler arasında güç savaşlarına dönüşen ve terör olaylarının asıl nedeni haline gelen çeteleşme hızla KKTC'de yayılmaya devam ediyor.

Afrikalı öğrenci çetelerinin insani yardımlaşma adı altında haraç ile çete için para temin ettikleri ve haracını ödemeyen öğrencilere şiddet uyguladıkları söyleniyor.

Afrikalı çetelerin özellikle Afrika ülkelerinden üniversitelerde eğitim almak üzere KKTC'ye gelen Afrikalı öğrencileri hedef seçtiği ve birçok eylem gerçekleştirmek için zorlandıkları belirtildi.

Afrikalı çetelerin ayrıca KKTC'de uyuşturucu ve Afrikalı kadın ticaretinin de başını çektiğini belirten Afrikalı öğrenciler, uyuşturucu madde üretim ve satışı konusunda da çetelerin zoruyla Hint Keneviri üretip satışı yaptıklarını ve satıştan elde edilen paranın çeteye verildiğini iddia ettiler.

Afrikalı öğrenciler fuhuşa zorlanıyor

Afrikalı öğrenciler, Afrikalı çetelerin diğer bir gelir kaynağı ise fuhuştan elde edilen gelir olduğunu iddia ettiler. KKTC'ye öğrenim görmek için Afrika ülkelerinden gelen Afrikalı öğrenciler tehditle fuhuş yapmaya zorlayan çeteler ayrıca şiddet ve tehditle kendi cinsel ihtiyaçlarını da giderdikleri belirtiliyorlar.

KKTC'de Afrika Krallığı

KKTC'de her geçen gün hızla artan çeteler adeta kendi krallıklarını ilan etmiş durumda.

Özellikle çete başı kişilerin uyuşturucu ve kadın ticaretinden elde ettikleri paraların büyük bir bölümünü kendileri için ayırdıkları ve kendi krallıklarını kurmuşçasına KKTC'de lüks bir hayat yaşadıklarını belirten Afrikalı öğrenciler bu kişilerin 100 bin TL'lik Mercedes araçlar alarak ve havuzlu villalar kiralayarak bu şekilde krallar gibi bir yaşam sürdüklerini belirttiler.

Kendi ailelerimizden bile yardım isteyemiyoruz

İçinde bulundukları bu bataktan kurtulmak için kendi ailelerinden bile yardım isteyemez durumda olduklarını belirten Afrikalı öğrenciler, yardım talebinde bulunduğumuzun anlaşılması halinde bizleri bıçak veya kesici aletlerle yaralayarak ölümle tehdit edildiklerini ve ayrıca Afrika ülkelerinde bulunan ailelerinin bile tehdit edildiğini, hatta öldürüldüklerini söyledi.

