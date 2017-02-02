UYUŞTURUCU TİCARETİ!



Hakan Erkoç ile Mustafa Kemal Öztrak’ın tasarruflarında, 6 tane uyuşturucu içerikli hap bulundu ama iki zanlının adaya 150 hap getirdikleri ve çoğunu sattıkları sanılıyor

Ülkemize yeni giriş yapan ve tasarruflarında 6 adet uyuşturucu hap bulunan Hakan Erkoç ile Mustafa Kemal Öztrak’ın, 6 gün önce adaya 150 adet hap getirerek, sattıkları iddia edildi. Ayrıca, Hakan Erkoç’un ülkeye sahte kimlikle giriş yaptığı da belirlendi.

İki zanlı dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve aleyhlerine 2 günlük tutukluluk emri alındı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada, savcı Atilla Enver Etkin, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis çavuşu Erkan Karam’ı tanık olarak dinletti.

Karam, önceki gün zanlı Hakan Erkoç’un tasarrufunda 6 adet uyuşturucu hap bulunduğunu belirterek, yapılan soruşturmada, yanında bulunan zanlı 2 Mustafa Kemal Öztrak’ın 26 Şubat’ta ülkeye gelirken beraberinde 150 adet hap getirdiğinin belirlendiğini söyledi.

Zanlı Hakan Erkoç’un da 19 Ocak’ta Ahmet Şanverdi adına düzenlenmiş sahte kimlikle ülkeye giriş yaptığının belirlendiğini anlatan Karam, iki zanlının da suçlarını kabul ettiğini, Erkoç’un kan ve idrar, Öztrak’ın da sadece idrar örneği verdiğini belirtti.

Hakan Erkoç’un tasarrufunda bulunan ve uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan iki bin 965 TL’nin emare alındığını kaydeden Karam, uyuşturucu hapların analize gönderileceğini, TC kimlik kartının inceleneceğini belirterek, iki zanlının da tahkikat amaçlı iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

“Türkiye’den gelmek zorunda kaldım”

Mahkemede söz alan zanlı Hakan Erkoç, “Bazı olaylar nedeniyle Türkiye’den gelmek zorunda kaldım. Mustafa da gelmek istedi. Allah razı olsun aldı, geldi. Haplar ilk günden beri benim üzerimdeydi” dedi.

Zanlı Mustafa Kemal Öztrak ise, “Türkiye’de bir işyerinde mağaza müdürüyüm. Hamile olan eşimle kavgalıydık. Kafa dağıtmaya geldim. Maddi durumum iyi değildi. Hakan, bana biletimi kesti. Türkiye’de emaneti olduğunu söyledi. Ona poşette emaneti getirdim. Ticari amaçla yapmadım” ifadelerini kullandı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların tahkikat amaçlı iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.