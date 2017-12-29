Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 600 gram esrar ve 87 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Girne’de oturan Ian David C Spaks’ın evinde yapılan aramada yarım gram esrar ve aynı evde Meltem Gözde Şahin’e ait iki gram esrar bulundu. Zanlıların sorgularında uyuşturucu maddeyi Girne’de Craig Micheal Barnett’ten satın aldıklarını söylemesi üzerine, Barnett’in Lapta’daki evinde de arama yapıldı. Barnett’in evindeki arama sonucu 600 gram hintkeneviri ve 29 paket halinde toplam 87 gram bonzai türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi bulundu. Olayın ardından üç zanlı da tutuklandı

Girne’de operasyon düzenleyen narkotik polisi, satışa hazır 600 gram esrar ve 80 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Suçla bağlantılı oldukları öne sürülen Ian David C Spaks, Meltem Gözde Şahin ve Craig Micheal Barnett gözaltına alındı. Polis, Barnett’in evinde bulduğu yüklü miktardaki uyuşturucunun izini sürerken üç zanlı dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis memuru Mehmet Bayram, önceki gün Girne’de oturan zanlı Ian David C Spaks’ın ikametgahında arama yapıldığını, yarım gram esrar ve aynı evde zanlı Meltem Gözde Şahin’e ait 2 gram esrar ele geçirildiğini kaydetti. Zanlıların sorgularında uyuşturucu maddeyi 24 Aralık tarihinde Girne’de, zanlı CraigMichealBarnett’ten satın aldıklarını söylemesi üzerine, Barnett’inLapta’da bulunan ikametgahında arama yapıldığını belirten polis, yapılan aramada ayrı ayrı plastik kaplarda 600 gram hintkeneviri ve 29 paket halinde toplam 87 gram ağırlığında bonzai türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi bulunduğunu ifade etti.ZanlıIan David C Spaks ve Meltem Gözde Şahin’in gönüllü ifade verdiğini, zanlı Barnett’in ise uyuşturucu maddeyi kimden aldığının araştırıldığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini belirerek zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.