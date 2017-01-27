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27 Ocak 2017 Cuma 08:39

UYUŞTURUCU Taciri Kader Felek'e ibretlik Ceza !

UYUŞTURUCU Taciri Kader Felek'e ibretlik Ceza !
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UYUŞTURUCU Taciri  Kader Felek'e  ibretlik Ceza !

11 Yıl Hapis Yatacak


Girne Ağır Ceza Mahkemesi, ülkede ciddi artış gösteren uyuşturucu suçlarının önlenmesi için önemli bir adım attı. 1 kilo 618 gram Bonzai ile suçüstü yakalanan Kader Felek’e ibretlik bir ceza verdi

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Nisan ayında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 618 gram 800 miligram Bonzai ile tutuklanan Kader Felek aleyhindeki davayı tamamladı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Uyuşturucu verme” suçlarıyla ilgili olarak, Nisan ayından bu yana cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Kader Felek 11 yıl hapse mahkûm edildi.

Felek kararı salonda alkışlarla protesto etti.

Melek Esendağlı Başkanlığında, Yargıç Seran Bensen ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti adına kararı Yargıç Seran Bensen okudu.

Felek’in suçları anımsatıldı
Yargıç Seran Bensen, Kader Felek’in 1 Nisan 2016’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucunda Yavuz Çıkarma Plajının karşısındaki ormanlık alana sakladığı tasarrufundaki bin 618 gram 800 miligram cannabinoid türü Bonzai uyuşturucu madde ile birlikte tespit edildiğini aktardı.

Bensen, sanığın ifadesinde, söz konusu uyuşturucu maddeden 381 gram 200 miligramını, bir şahsa verdiğini beyan ettiğini anımsattı.

Bensen, yapılan soruşturmada, bin 618 gram 800 miligramlık uyuşturucu maddenin Sentetik cannabinoid türü olduğunun tespit edildiğini ancak, sanığın, 381 gram 200 miligram uyuşturucu verdiğinin makul şüpheden ayrı şekilde ispat edilemediğini belirtti.

Uyuşturucu verme suçundan beraat etti
Kararı açıklayan Yargıç Bensen, sanığın “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan suçlu bulunurken, “uyuşturucu verme” suçundan beraat ettirildiğini kaydetti.

Sanığın tasarrufundaki uyuşturucu madde miktarı ve emare olarak alınan küçük poşetlerin, söz konusu uyuşturucu maddenin ticari amaçla kullanılacağını gösterdiğini, zanlının uyuşturucu kullandığına dair bir bulguya rastlanmadığını söyleyen Bensen, sanık ya da avukatlarının, Denetimli Serbestlik Yasasından faydalanmak gibi bir talepte bulunmadığını da anımsattı.

Sanığın benzeri suçlardan sabıkaları olduğunu da belirten Bensen, Kader Felek’in, 13 Nisan’dan bu yana hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevinde olduğunu ifade etti.

Mahkeme cezaların ağırlaştırılması konusuna dikkati çekti
Bu tür suçlarda ceza takdir edilirken, kamu yararı, yanında, uyuşturucunun türü ve miktarının da büyük öne taşıdığını dile getiren Yargıç Bensen, uyuşturucu madde satıcılarına, kullanıcılardan daha ağır cezalar verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bensen, Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddelerin kimyasal yollarla üretilen uyuşturucu maddeler olduğunu ve eroin türü maddelerle aynı sınıfa alındığını da anımsattı.

Sanığın yargılandığı suçların, 18 yıla kadar hapislik cezası öngörülen ciddi suçlar olduğuna vurgu yapan Bensen, bu tür cezalara suçlara ceza takdir edilirken, caydırıcı, ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yargıç Bensen, Girne Ağır ceza mahkemesi heyetinin, daha önce de benzeri suçlardan sabıkası olan sanık Kader

KAYNAK: HAVADİS KIBRIS
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