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Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı

Girne’de Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Batuhan Ünal ve Bedriye Aksa aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı

Girne’de Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Batuhan Ünal ve Bedriye Aksa aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

03 Nisan 2018 Salı 08:49
Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Batuhan Ünal ve Bedriye Aksa aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, zanlı Bedriye Aksa, ‘Yasa dışı sanal bet’ soruşturmasından da teminata bağlandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde (Hint Keneviri) “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Mustafa Zor, zanlı Bedriye Aksa’nın kalmakta olduğu evde 8 gram Hintkeneviri ele geçirdiklerini, uyuşturucu maddenin Devlet Laboratuarına gönderildiğini sonuçların henüz gelmediğini, zanlıların ise yapılan sorgulamada suçlarını kabul ettiklerini belirterek uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti. Yargıç Mesut Mesutoğulları, zanlıların yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak KKTC vatandaşı birer kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet ve 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

 

Anahtar Kelimeler:
Bedriye AksaUyuşturucuYasa Dışı Sanal Bet’
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