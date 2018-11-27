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Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Girne’de alınan ihbar üzerine süpheli görülen ve takibe alan bir araçta yapılan aramada Sentetik Cannabionit türü uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan Kamil Yıldırım, Erdal Leblebicioğlu ve Nurullah Kemal Akgün ile söz konusu zanlılara uyuşturucu maddeyi verdiği iddia edilen zanlılar Ömer Ali Karakaya, Aynur Kurtoğlu bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Girne’de alınan ihbar üzerine süpheli görülen ve takibe alan bir araçta yapılan aramada Sentetik Cannabionit türü uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan Kamil Yıldırım, Erdal Leblebicioğlu ve Nurullah Kemal Akgün ile söz konusu zanlılara uyuşturucu maddeyi verdiği iddia edilen zanlılar Ömer Ali Karakaya, Aynur Kurtoğlu bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

27 Kasım 2018 Salı 16:27
Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Kamil Yıldırım’ın kullanımında bulunan aracın durudurulmak istediğini ancak zanlının durmayarak trafikde tehlike arz edecek şekilde kaçtığını söyledi. Polis takip edilen zanlıların Girne merkezde polis arabası ile önleri kesilerek durdurulduğunu ve araçtan inerek kaçmaya çalıştıkları esnada makul güç kullanılarak tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru Atabek araçta yapılan aramada 6 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlılar Kamil Yıldırım, Erdal Leblebicioğlu ve Nurullah Kemal Akgün’ün tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru İbrahim Atabek mesele ile ilgili yapılan ileri soruşturmada 27 Eylül tarihinde Güzelyurt’ta ve 23 Kasım tarihinde Girne'de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meseleleri ile bağlantılı olarak aranmakta olan zanlı Ömer Ali Karakaya’nın Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis zanlı Karakaya’nın ikametgahına gerçekleştirilen operasyonda polisi fark eden ve konu evde Karakaya ile birlikte kalan zanlı Aynur Kurtoğlu’nun polisi fark etmesi üzerine tasarufunda bulunan yaklaşık 4 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi halı üzerine dökmeye çalışırken suçüstü yakalandığını aktardı. Polis ev içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 5580 TL ve 80 euro para bulunarak emare yapıldığınıda mahkemeye beyan etti. Polis memuru İbrahim Atabek mesele ile ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, maddelerin analize gönderildiğini, suçla bağlantılı bir kişinin daha arandığını ve telefon dökümlerinin inceleneceğini belirterek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Zanlılar Kamil Yıldırım, Erdal Leblebicioğlu ve Nurullah Kemal Akgün’ün avukatları, müvekkilerinin gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını belirterek, süreye itiraz etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlılar Kamil Yıldırım, Erdal Leblebicioğlu ve Nurullah Kemal Akgün’ün 1, diğer zanlılar Ömer Ali Karakaya, Aynur Kurtoğlu’nun ise 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuOperasyon
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