Uyuşturucu Satışından Yakalandı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlı Fatih Terim Sefaoğlu’nun 8 Mayıs tarihinde saat 10.30 – 11.30 saatleri arasında ikametgâhında yapılan aramada salon bölümünde bulunan büfe içerisinde saklanmış satışa hazır 24 paket şeklinde toplam 20 gram ve sehpa üzerinde ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca mutfakta yapılan aramada ise 1 adet üzerinde de uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 300 TL nakit para bulunduğunu ifade etti.Polis memuru Fadıl Metin zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini ayrıca Mayıs ayı içerisinde 3 paket olarak henüz tespit edilemeyen bir şahsa 300 TL karşılığında madde sattığı itirafından bulunduğunu belirtti.Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve zanlının ilk etap da soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.