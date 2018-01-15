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Uyuşturucu satıcısına suçüstü

Uyuşturucu satıcısına suçüstü

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:01
Uyuşturucu satıcısına suçüstü
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Uyuşturucu satıcısına suçüstü

Haspolat’ta evinde uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen Narkotik ekipleri, 2 kişiyi tutukladı 21 gram bonzai ele geçirdi

Narkotik ekipleri, Haspolat Ağıllar Bölgesi’nde kalan ve ülkede öğrenci statüsünde bulunan Tanzanya uyruklu Musula Thomas Reuben’in kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyon esnasında evde uyuşturucu satın alan Şevket Özakan, polisi görünce uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalışırken makul güç kullanılarak tutuklandı.

Polis ekipleri, Musula Thomas Reuben’in kaldığı evde satışa hazır paketlenmiş toplam 21 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 800 TL nakit para ele geçirdi.

Özakan polise verdiği ifadede konu maddeyi Reuben’den 150 TL karşılığında satın aldığını itiraf ederken, Reuben aralık ve Ocak ayında uyuşturucu satışından binlerce lira kazanç sağladığını itiraf etti.

Zanlılar dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hale Dağlı, zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Satıcı da alıcı da baskında yakalandı

Soruşturma memuru Halil Dümenci, Haspolat Ağıllar Bölgesi’nde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda evde uyuşturucu satın aldığı tespit edilen Şevket Özakan’ın kaçmak isterken yakalandığını ifade etti.

Gramını 100 TL’den satıyordu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Halil Dümenci mahkemede verdiği ifadede zanlı Musula Thomas Reuben’in kaldığı eve önceki gün saat 16.00 sıralarında operasyon düzenlendiğini söyledi.

Polis memuru Halil Dümenci, Reuben’den yapılan sorgulamada uyuşturucu maddeyi Haspolat’ta şuan aranmakta olan bir şahıstan bin TL karşılığında 50 gram olarak aldığını bir kısmını içip bir kısmını ise 650 TL karşılığında sattığını itiraf ettiğini kaydetti.

Dümenci, zanlının yine gönüllü ifadesinde aralık ayında bin TL karşılığında 50 gram olarak satın aldığını 10 gramını içip 40 gramını 100 TL2den satarak toplam 4 bin TL kazanç sağladığı yönünde itirafta bulunduğunu ifade etti.

Soruşturma devam ediyor

Dümenci, soruşturmanın devam ettiğini aranan bir şahsın olduğunu belirterek, zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Kaynak:Havadis

Son Güncelleme: 15.01.2018 10:06
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