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17 Kasım 2017 Cuma 10:39

“UYUŞTURUCU, PEDOFİLİ VE İSTİSMAR İLE MÜCADELE PANELİ” YARIN YAPILIYOR

'UYUŞTURUCU, PEDOFİLİ VE İSTİSMAR İLE MÜCADELE PANELİ” YARIN YAPILIYOR
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “Uyuşturucudan Uzak Dur-Bağımlıya Yardım Et” sloganı ile düzenlediği “Uyuşturucu, Pedofili ve İstismar ile Mücadele” konulu paneli yarın yapılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi’nde saat 09.30’da başlayacak panelle, toplumsal farkındalık seviyesini yükseltmek yanında, sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde uzmanların da görüşleri doğrultusunda veri tabanı oluşturmak ve bilimsel çalışmalara destek olmak amaçlanıyor.


Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak panel 2 oturum şeklinde yapılacak.

Birinci oturumda sırasıyla Polis Genel Müdürlüğü adına Polis Müfettişi Omaç Volkan “Uyuşturucu Kullanım ve Yakalanma Oranlarına İlişkin KKTC Narkotik Şube Verileri Işığında Değerlendirme”; Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Derneği adına Yrd. Doç Dr. Ayhan Çakıcı Eş “Çocuk İstismarında Pedofili”; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi adına Sosyal Hizmet Uzmanı Yeşim Gürçınar “İstismara İlişkin Sosyal Hizmet Uygulamaları”; Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu adına Eğitim Sorumlusu Dr. Gülcem Sala Razı “Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Deneyimleri” başlıklı bildiri sunacak.

İkinci oturumda, Medya Etik Kurulu adına Hakan Karahasan “Uyuşturucu, Pedofili ve İstismarı Önlemede Medyanın Rolü”; Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği adına Uzman Psikolog Bengü Berkmen “Uyuşturucu, Pedofili ve İstismar Açısından Ailelere ve Çocuklara Yönelik Risk Faktörleri”; Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü adına Uzman Psikolog Meryem Karaaziz “Madde Bağımlılığında Yaklaşım ve Tedavi” konulu sunum yapacak.

Türkiye’den davet edilen Emekli Polis Müdürü Mutlu Çelik ise; “Uyuşturucu, “Pedofili ve İstismar ile Mücadele Deneyimleri” konulu panelin kapanış sunumunu gerçekleştirecek.

Panel, uzmanlar ve ilgi duyan herkese açık olacak. 
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