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Uyuşturucu Operasyonu Sanal Bet Soruşturmasına Dönüştü

Narkotik ekiplerinin dün gece düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL nakit parayla ilgili devreye giren Mali polis, Girne’de iki ayrı iş yerine baskın düzenledi

Uyuşturucu Operasyonu Sanal Bet Soruşturmasına Dönüştü

Narkotik ekiplerinin dün gece düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL nakit parayla ilgili devreye giren Mali polis, Girne’de iki ayrı iş yerine baskın düzenledi

31 Mart 2018 Cumartesi 08:40
Uyuşturucu Operasyonu Sanal Bet Soruşturmasına Dönüştü
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin dün gece düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL nakit parayla ilgili devreye giren Mali polis, Girne’de iki ayrı iş yerine baskın düzenledi. Gerçekleşen baskında, Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı bahis oynattıkları tespit edilen ikisi kadın üç kişi daha suçüstü yakalandı.

Zanlılar Ali Osman Karaca, Esra Kara, Cenk Kara, Cengiz Kaptan, Neslihan Akdeniz ve Ali Aydoğan bugün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlıların uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL ile bağlantılı olarak tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, iki ayrı iş yerinde gerçekleşen baskında çok sayıda bilgisayar ve 12 adet cep telefonu sim kartları ile emare alındığını kaydetti. Suiçmez, mahkeme emri ile zanlı Cenk Kara’nın evinde yapılan aramada ise 21 bin 100 TL nakit para ele geçirdiklerini söyledi.

Polis çavuşu, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Bedriye Aksa’nın evinde kapalı bir çelik kasa ele geçirdiklerini ifade ederek, yapılan ilk sorgulamada zanlı Aksa’nın şifreleri söylemediğini belirtti. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade eden Suiçmez, soruşturmanın selameti için zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti. 


 

Anahtar Kelimeler:
Cengiz KaptanCenk KaraNeslihan AkdenizAli AydoğanEsra KaraOsman KaracaSanak BaetGirne
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