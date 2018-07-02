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Uyuşturucu ile mücadele haftası devam ediyor

Uyuşturucu ile mücadele haftası devam ediyor

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:08
Uyuşturucu ile mücadele haftası devam ediyor

KKTC KARATE VE TEKVANDO FEDERASYONU, DORUK VAKFI İŞBİRLİĞİNDE SPORCULARA YÖNELİK EĞİTİM VE YARIŞMA DÜZENLENDİ

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü”  çerçevesinde “Önce Dinle” sloganı ile düzenlediği “Uyuşturucuyla Mücadele Haftası”nın etkinlikleri devam ediyor.
Hafta çerçevesinde KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kung fu Kurash Wushu Muaythai Federasyonu  ve Doruk Vakfı ile işbirliğinde sporculara yönelik eğitim ve yarışma düzenlendi. Etkinlik  Avrasya Taekwondo Merkezi Federasyon Salonu’nda gerçekleştirildi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlik Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim Sorumlusu Dr. Gülcem Sala Razı’nın sporculara verdiği eğitimle başladı.
Ardından ise uluslararası kokartlı hakemler Öykü Ergin ve Zehra Karip başkanlığında, Federasyon, bölge ve namzet hakemlerinin yönettiği Taekwondo  Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai)  Müsabakaları  gerçekleştirildi. 
Gazimağusa Şampiyonlar Taekwondo Judo Karate  İhtisas Kulübü, Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne Halkevi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü ve 3 bölge takımlarından lisansları 2018 yılı vizeli bay ve bayan siyah ve renkli kuşak sporcuların katılımıyla müsabakalar yapıldı. 
Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri KKTC Taekwondo Judo Karate  Aikido Hapkido Kung fu  Kurash Wushu Muaythai Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Doruk vakfı Başkanı Doruk Hastunç   ile federasyon bölge ve kulüp temsilcileri verdi.
YARIŞMADA ELDE EDİLEN DERECELER 
Bayanlar El / Ayak Kırışı Sudo Müsabakaları sonuçları
1.Katagori: 1.Pınar Akarpınar, 2.Sevilay Yıldız, 3.Tuba Şener, 
2.Katagori:1.Dora Selen Acaralp, 2.Betül Ceylan, 3.Gülcan Koç
3.Katagori:1.Yaren Yuvka,2.Ana Tüysüz, 3.Özlem Tomak
4.Katagori:1.Açelya Ergin, 2.Şerife Patlar, 3.Ceren Acaralp
5.Katagori: 1.Elena Pakhomova, 2.Dilfuza Babayeva, 3.Maryam Golabgir
6.Katagori: 1.Dalya Türk, 2.Öykü Coşkunsu, 3.Canan Cansever
7.Katagori: 1.Esra Görmez, 2.Semiha Yüceyüksel, 3.İrem Şibli
8.Katagori: 1.Asiye Öksüz, 2.Kayra Bilge, 3.Julide Bölükbaşı
9.Katagori: 1.Ecem Sarı, 2.Ayça Karip, 3.Azra Usta
10.Katagori: 1.Cemre Su Karagöz, 2.İpek Nur Gül, 3.Ömür Zahide Gül
Erkekler El / Ayak Kırışı Sudo Müsabakaları sonuçları
1.Katagori:1.Roham Golabgir, 2.Dmitry Gordeev, 3.Atakan Ergin
2.Katagori: 1.Süleyman Bozkurt , 2.Hüseyin Erçelik, 3.Rayan Golabgir
3.Katagori: 1.Nikita Gordeev, 2.Öymen Özyıldırım, 3.Denktaş Karamahmutoğlu
4.Katagori: 1.Oğulcan Doğan, 2.Yunus Emre Tomak, 3.Alex Tüysüz
5.Katagori: 1.Amin Osman, 2.Korhan Çağın, 3.Mahmut Colayır
6.Katagori: 1.Muhammet Emin, 2.Yağız Cüce, 3.Zeynel Yıldırım
7.Katagori: 1.Kerim Karpuz, 2.Ufuk Gül, 3.Arda Aslan Öztürk
8.Katagori: 1.Mert Can Aslantaş, 2.Mustafa Ünal, 3.Eren Alp Uzun
9.Katagori: 1.Mert Kaya, 2.Arda Mustafa Uçan, 3.Mustafa Sarp Karadamar
10.Katagori: 1.Muhammet Talha Selçuk, 2.Mustafa Mert Yeni, 3.Halil İbrahim Kurtoğlu
11.Katagori: 1.İlker İnci, 2.Osman Kaya, 3.Berkay Nalbant
12.Katagori: 1.Hasan Kaya, 2.Ata Sayar, 3.Mehmet Ali Metinsel
13.Katagori: 1.Önder Efe Türker, 2.Taha Erk, 3.Halil Keser
14.Katagori: 1.Hasan Serdar, 2.Bünyamin Töger, 3.Mustafa Baran İrkek
15.Katagori: 1.Ali Kuzey Koluman, 2.Barış Yıldırım, 3.Emir Veysel Levent
16.Katagori: 1.Cihan Uçan, 2.Hüseyin Bölükbaşı, 3.Ufuk Eren Öztürk
17.Katagori: 1.Mehmet Kayra Özgür, 2.Koral İnci, 3.Mehmet Talha
 

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Son Güncelleme: 02.07.2018 10:10
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