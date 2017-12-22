Uyuşturucu ile gelen turistler tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Türkiye'den tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile gelen zanlılar Murat Aydın ve Kadir Kağan teminata bağlanmak üzere dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 20 Aralık 2017 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Ercan Havaalanı'ndan ülkemize giriş yapmak isteyen zanlılar Murat Aydın ve Kadir Kağan’ın üzerine devriye gezen narkotik detektör köpekleri Cindy ve Liz’in tepki vermesi sonucunda üzerlerinde arama yapıldığını söyledi. Polis üzerlerinde yapılan aramada zanlı Aydın’ın tasarrufunda 2 gram 790 miligram gram ağırlığında, zanlı Kağan'ın tasarrufunda ise 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis memuru Ozan Özder tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini ve ülkemizde turist statüsünde olduklarını belirterek mahkemenin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.