"Uyuşturucu içeren ilaçları vermeyince tehdit ediliyoruz"

Kuzey Kıbrıs’ta son dönemlerde bazı ilaçların uyuşturucu niyetiyle kullanılmasındaki artış ve beraberinde getirdiği sorunlar Eczacılar Birliğini harekete geçirdi.

Diyalog’un geçtiğimiz günlerde özellikle yabancı uyruklu kişilerin gece nöbetçi eczanelere gittiği, yeşil reçeteyle satılan ilaçları istediği ancak kendilerine verilmeyince ısrarcı davrandıklarını kamuoyunun bilgisine getirmişti.

Girne bölgesinde faaliyet gösteren bazı eczacılardan alınan bilgide, gece ilaç almaya gelen yabancı uyruklu kişilerin ya reçeteleri olmadığı halde ilaç istedikleri ya da reçetesiz satılan ancak uyuşturucu niyetiyle kullanılan bazı ilaçlardan bol miktarda aldıkları kaydedildi. İsmini vermek isteyemeyen bir eczacı, “üç dört kişi geliyorlar. Yeşil reçete veya reçeteli satılan ilaçları istiyorlar. Reçete sorduğumda olmadığını söyleyip ısrarcı davranıyorlar. Şimdilik bir saldırı olayı yaşanmadı ancak bu yaşanmayacağı anlamına gelmez. Eczacıların can güvenliği yok ve son zamanlarda artan bu ilaç talebi bizi endişelendiriyor” dedi.

Öte yandan Girne Kaza Mahkemesi’ne geçtiğimiz Cuma günü yansıyan olayda, Karaoğlanoğlu bölgesindeki bir eczaneye giden Nijerya uyruklu iki öğrenci, yeşil reçeteyle satılan ilaçlardan istemiş ancak alamayınca eczaneden parfüm çalmıştı. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Süay Sevinç, Diyalog’a yaptığı açıklamada, yaşanan sorunlardan haberleri olduğunu söyledi. Sevinç, Pazartesi günü basın açıklaması yaparak konuyu kamuoyuna bildireceklerini dile getirdi.

"Acil toplantı talep edeceğiz"

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği adına açıklama yapan Başkan Süay Sevinç, yaşanan sıkıntılardan haberleri olduğunu ifade etti. Sevinç, “Eczacılar Birliği olarak birlik üyelerimizden gelen tüm şikâyet ve dilekler bizim için önem arz etmektedir” diyerek tüm şikayetlerde olduğu gibi bu konudaki şikayetle de ilgilendiklerini ve detaylı bir araştırma başlattıklarını dile getirdi. Sevinç sözlerini şöyle sürdürdü: Ülkemizdeki birçok problem gibi bağımlılıklar da toplumun kanayan bir yarasıdır. Biz eczacılar, sağlık sektöründe halkımıza en yakın halkalardan biriyiz. Bu bağımlılık konusunda tüm sağlık paydaşları ve sağlık Bakanlığı birlikte çalışmalıdır. Bu problem hepimizin problemidir. Eczacılar Birliği olarak Sağlık Bakanlığı’ndan ivedilikle toplantı talep ederek bu konunun çözümü için bize düşen kısmında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her bireyin güvende olduğu bir toplum hepimizin isteğidir.” Her sektörde olduğu gibi biz eczacıların da birçok problemi olduğunu kaydeden Sevinç, Yönetim olarak mesleğimizi ileriye götürmek en büyük hedefimizdir. Bu amaç doğrultusunda çeşitli komitelerimizi oluşturuyoruz. Birçok alanda çalışmak zorundayız. Gerek eğitim, gerek bilişim, gerek yasa ve daha birçok konuda. Bize düşen görevlerin farkındayız. Bu sadece yönetim kurulu ile sınırlı değildir. Bu konuda Eczacılar Birliği olarak toplum sağlığı için üzerimize düşen görevleri hep birlikte yapacağız” dedi.

Diyalog - Suna Erden