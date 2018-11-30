Uyuşturucu hap ithali suçlamasıyla yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Kaan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir, 28 Kasım’da saat 12.25’de Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı Çağrı Başkal’ın tasarrufunda iki adet uyuşturucu içeren hap bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Kaan Kurtbir, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması, iki bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

