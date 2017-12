Uyuşturucu 20 yılda 3 kat arttı

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu desteği ve talebi doğrultusunda Lefkoşa Psikiyatri Merkezi ( LEPİM ) tarafından yapılan son araştırmaya göre, uyuşturucu madde kullanımının ortaokullarda 20 yıl içinde üç kat arttığı, bonzainin ise ilk sırada yer aldığı belirtiliyor.

Ortaokullarda yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımının yapılan araştırmaya göre ana nedeninin çocukluk çağındaki istismar olduğu ifade ediliyor. Özellikle ortaokul çağındaki gençlerde ihmal ile birlikte merak ve arkadaş baskısının uyuşturucu madde kullanımını getirdiği, gençlerin bir arayış içinde olduğu, sıkıntılarını ve sorunlarını bu tarz maddeler kullanarak önlemeye çalıştıkları ortaya çıkıyor.

Eğitim koyucu bir sistemin ve rehabilitasyon merkezinin olmayışından kaynaklı gençlerde alkol ve sigarayla başlayan geçiş döneminin bir süre sonra kendini uyuşturucu madde kullanımına bıraktığı gözlemleniyor.

Bin 487 öğrenci ile Avrupa Okulları Araştırma Projesi (ESPAD) yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada ortaokullarda öğrencilerin yüzde 8,9’unun sigara, yüzde 36’sının alkol, yüzde 5,5’inin ise herhangi bir uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıktı.

Uyuşturucu madde kullanımı dünya genelinde giderek artmakta olan ve üzerinde önemle durulması gereken sorunların başında gelmekte. Uyuşturucu madde kullanımının kişinin fiziksel, psikolojik ve psiko-sosyal hayatını etkilemesi, toplumların sosyal ve ekonomik yapısına zarar vermesi, erken yaşlarda başlaması nedeniyle bugün ciddi bir halk sağlığı problemi olarak kabul edilmekte. Yakın zamanda yapılan araştırmalara göre, uyuşturucu madde kullanımına başlama yaşı düşmüş, bu maddelerin ergenler arasındaki kullanımı ise, artmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak önleme çalışmaları en önemli risk grupların başında gelen gençler üzerine odaklanmıştır.



Madde kullanımı ve

istismarında artış eğilimi var

Son yıllarda, KKTC’nin adı, konum olarak madde trafiği yolu üzerinde bulunmasından dolayı, sıklıkla uyuşturucu madde kullanımı ile gündeme geliyor. KKTC, ‘Altın Hilal’ adıyla bilinen Afganistan, Pakistan ve İran’dan Avrupa’ya doğru giden madde taşımacılığı rotası üzerindedir. Balkan yolu adı verilen bu yolun güney ayağı Kıbrıs’a da uzanmaktadır. Türkiyeli ve Kıbrıslı kaçakçıların Türkiye’den başlayıp Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Çek ve Slovakya Cumhuriyetleri üzerinden bu yolu kullandıkları bilinmektedir(UNODC, 2012). İngiltere’ye götürülen eroinin önemli bir kısmının da Türkiye ve Kıbrıs üzerinden giriş yaptığı da bildirilmektedir (TUBİM, 2012).Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de madde kullanımının boyutlarını anlamaya yönelik araştırmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Son zamanlarda KKTC’de yapılan araştırmalarda, madde kullanımı ve istismarında artış eğilimi olduğu görülmektedir.

Son yapılan çalışma Mart 2015’de KKTC’deki Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Genel Orta Eğitim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine Bağlı bütün devlet ortaokulları ve özel kolejlerde bin 487 öğrenci ile Avrupa Okulları Araştırma Projesi (ESPAD) kullanılarak yapılmıştır.



Psikiyatrist Prof. Dr. Çakıcı:“Yüzde 5,5’i uyuşturucu madde kullanıyor”

Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu desteği ve talebi doğrultusunda Lefkoşa Psikiyatri Merkezi ( LEPİM ) tarafından yapılan son araştırmanın sonuçlarını ilk kez Yeni Bakış ile paylaştı. Çakıcı, uyuşturucu ile yapılan araştırmanın 1999 yılının ardından en son 2015 yılında yapıldığına dikkat çekerek, son yapılan araştırmaya göre ortaokul öğrencilerinin yüzde 8,9’unun sigara kullandığı, yüzde 36’sının alkol denediği, yüzde 5,5’nin ise herhangi bir uyuşturucu madde kullandığını ortaya çıkardığını belirtti. Çakıcı, yasal ve yasadışı olan uyuşturucu maddelerin buna dahil olduğunu anlatarak, yüzde 3,9’un ise yasadışı madde kullananlar olduğunu kaydetti.



“3 öğrenciden biri

alkol deniyor”

Çakıcı, ortaokullarda 25 öğrenciden birinin yasa dışı uyuşturucu madde kullanıyor anlamına geldiğini ifade ederek, 3 öğrenciden birinin ise alkol denediğini kaydetti.

Çakıcı, sadece liselerde bu oranın yüzde 80 civarında olduğuna dikkat çekerek, ortaokullarda alkol kullanımı yarı yarıyayken, sigara kullanımının ise yüzde 9 olduğunu belirtti.

Çakıcı, 13 öğrenciden birinin sigara denediğini anlatarak, 20 öğrenciden birinin ise herhangi bir uyuşturucu maddeyi hayatında en az bir defa denediğinin ortaya çıktığını açıkladı.

“Uyuşturucu 11

yaşın altına indi”

Çakıcı, uyuşturucu kullanımının 11 yaşın altına kadar indiğine işaret ederek, sigara kullanımı Avrupa ülkelerine göre daha düşük olurken, alkol kullanımının Avrupa Birliği ülkeleri kadar yüksek boyuta ulaştığını kaydetti. Çakıcı, coğrafi özellik olarak Güney Kıbrıs’a daha çok benzerlik gösterdiğimizi, Türkiye’de ise, sigaranın daha yaygın olduğunu söyledi. Çakıcı, yasa dışı madde kullanımı açısından erkelerde deneme oranı 4,5 iken, kızlarda 3,2 olduğunu belirtti. Çakıcı, doğum yeri açısından bakıldığında Kıbrıs ve İngiltere doğumlularda Türkiye doğumlu olanlara göre daha yüksek olduğunu söyledi. Çakıcı, zenginlik ve fakirlik açısından bakıldığında ise, bir ayrımın olmadığı uyuşturucu madde kullanımının her kesimde görüldüğünü belirtti.



“Sigara ve alkol

geçiş maddesi”

Çakıcı, uyuşturucu madde kullanımının okumamış ailelerin çocuklarında daha yaygın olduğunu ifade ederek, ortaokul çağında alkol ve sigara kullanımının diğer çocuklara göre daha çok uyuşturucu madde kullanma riski taşıdığını kaydetti. Çakıcı, sigara ve alkolün uyuşturucu madde kullanımına geçiş maddesi olduğunu ifade ederek, her gün bir sigara için ortaokul öğrencisinin uyuşturucu kullanma potansiyelinin yüzde 50’ye yakın olduğunu söyledi. Mehmet Çakıcı, sarhoşluğun da bir etken olduğunu dile getirerek, ortaokul yaşlarında bir çocuğun üç kereden fazla sarhoş olmasının uyuşturucu madde kullanma riskinin yüzde 13,5 olduğunu belirtti. Çakıcı, her gün sigara deneyenlerin oranı 42,2 olduğuna dikkat çekerek , her gün sigara kullananların diğerlerine göre uyuşturucu madde kullanımına yönelmesinin 24 kat daha fazla olduğunu kaydetti. Çakıcı, en çok kullanılan uyuşturucu maddenin esrar ve bonzai olduğuna vurgu yaparak, hap kullanımının bonzai kullanımının üzerine geçtiğini belirtti.



“En yaygın bonzai”

Çakıcı, bonzainin ülkede çok yaygın olduğuna dikkat çekerek, bunun nedeninin ise, diğer uyuşturucu madde kullanımından daha ucuz ve kolay bulunabilir olmasından kaynaklandığını kaydetti.

Çakıcı, şöyle devam etti, “Çocuklar tarafından en çok kullanılan yasa dışı madde oranı 2,1 ile haplardır. Xanax gibi haplar son dönemde çocuklar arasında yaygın hale geldi. Bu çocuklar bu hapları evde buluyorlar. Aile kullanıyor, piyasada kolay bulunuyor. Tiner, bali gibi maddelerin kullanama oranı ise 1,6’dır”

“Eğitim ve önleme

programı yok”

Çakıcı, gençlerin bir arayış içinde olduğunu, sıkıntılarını ve sorunlarını bu tarz maddeler kullanarak önlemeye çalıştıklarına dikkat çekerek, bunun önüne geçmek için eğitim ve önleme programının olmadığını belirtti. Çakıcı, ülkede bir rehabilitasyon merkezinin de olmadığına vurgu yaparak, ilkokullarda rehber öğretmenlerde bile sorunları olduğunu söyledi. Sigara ve alkol konusunda tedbir alınması için bir eğitim programının şart olduğunu belirten Çakıcı, bu tedbir alınmadığı için ortaokul dönemine gelen 13-14 yaşındaki bir çocuğun uyuşturucu deneyebilme olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.



“Balkan Yolu’nun bir ayağı Kıbrıs’tan geçiyor”

Çakıcı, şunları söyledi, “Uyuşturucu deneme yaşı böylece 15 yaşında doruğa çıkmış oluyor. Bunun önüne geçilmesi için sigara ve alkol denenmesinin önüne geçmek için eğitim programı okullarda şarttır. Buna yaşam becerisi eğitimleri deniliyor. Burada önemli olan bir diğer durum ise nereden geldiğidir. Afganistan, Pakistan, İran’dan Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçiyor. Buna Balkan yolu deniyor. Dünyanın en büyük uyuşturucu trafiğinin adı Balkan yoludur. İşte bunun bir ayağı da Kıbrıs’tan geçiyor. Trafiğin üzerinde bulunan her ülke uyuşturucuya bulaşıyor. Çünkü tedbir yoktur, önlem yoktur, mafya ile mücadele yoktur. Narkotik Şubemiz teçhizat olarak eksiktir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde bu durum artarak devam etmektedir”



“Çeşitleri artıyor,

takip gerektirir”

Çakıcı, “Önlem alınmadığı müddetçe gelecekte daha çok uyuşturucu kullanan gençler olacak ve daha çok problemler ortaya çıkacaktır” diyerek, “uyuşturucu çeşitleri artıyor. Bunların takibi gerekmektedir. Önlem alınmazsa gelecekte kokaine ve eroine doğru gideceğiz. Arttık ve yayıldık sonra çeşitleri de artacaktır. Yaygınlığın sonunda eroin ve kokainle ilgili problemler ortaya çıkacaktır” diye konuştu. Çakıcı, 1996-1999 verilerine göre bakıldığında bugün uyuşturucu madde kullanımının ilkokul ve ortaokullarda üç kat arttığını belirtti.





Deniz ABİDİN