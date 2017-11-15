UYGUN GÖRÜLEN BAŞVURU SAHİPLERİNE BASIN KARTLARI VERİLMEYE BAŞLANIYOR
Basın Kartı Komisyonu, Ekim ayında basın kartı başvurusunda bulunanlar arasından uygun bulunan gazetecilere basın kartlarının yarın verilmeye başlanacağını açıkladı.
Basın Kartı Komisyonu, Ekim ayında basın kartı başvurusunda bulunanlar arasından uygun bulunan gazetecilere basın kartlarının yarın verilmeye başlanacağını açıkladı.
Basın Kartı Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada sarı basın kartlarının yarından itibaren 09:30 – 12:30 saatleri arasında K.T Gazeteciler Birliği Lokali’nden alınabileceği duyuruldu.