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“usulen Hata Var”

KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI…

“usulen Hata Var”

KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI…

08 Haziran 2018 Cuma 16:01
“usulen Hata Var”

KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI…

KTAMS BAŞKANI GÜVEN BENGİHAN: “TASARININ ÖNCE TEKNİK KURULDA GÖRÜŞÜLMESİ GEREKİR”

Lefkoşa, 8 Haziran 18 (.): Kamu Görevlileri Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunulan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın, önce teknik kurulda görüşülmesi gerektiğini, Bakanlar Kurulu’nun usulen hata yaptığını söyledi.

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Bengihan TAK’a yaptığı açıklamada, Kamu Görevlileri Yasası’nın 131’inci maddesi gereğince, tasarının önce teknik kuruldan geçmesi gerektiğini, Başbakanlık nezdinde yaptıkları girişim üzerine pazartesi saat 09.00’da toplantıya çağrıldıklarını ifade etti.

Başbakanlık’taki yetkili sendikanın KTAMS olduğunu ve müsteşar tarafından toplantıya çağrıldıklarını kaydeden Bengihan, pazartesi günü müsteşar, Personel Dairesi, DPÖ ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılımıyla toplanacak teknik kurul için planlama yapacaklarını kaydetti.

Tasarının teknik kuruldan sonra savcılıktan görüş alınarak kadro komitesine, sonra Bakanlar Kurulu’na ve oradan da Meclis’e gitmesi gerektiğini belirten Bengihan, hükümetin Kamu Görevlileri Yasası’nı oldubittiye getirmek istediğini de savundu.

Kamuya yeni bir personel yönetimi anlayışı getirme amacıyla hazırlanan ve “Kamu Reformu” olarak da anılan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, 5 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirilmişti. Tasarıyla ilgili öneri ve görüşler, yayımlandığı tarihten itibaren 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na sunulabilecek.

(GÜL/GUR)

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